Seit langem wurde er angekündigt, jetzt soll der Umbau von Palmas Meerespromenade in einen Pracht-Boulevard beginnen. Wie die balearische Hafenbehörde gegenüber MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigte, soll die Umsetzung des Projekts in Palma de Mallorca von Architekt Elías Torres am 17. November beginnen. Federführend beteiligt sind die mallorquinischen Firmen Melchor Mascaró, Vopsa, Aglomsa und Urbient.

Die Anwohner und Händler des Paseo Marítimo werden derzeit bereits über die Bauphasen informiert, die die Zufahrt innerhalb der kommenden 20 Monate erschweren werden. Laut Hafenbehörde werde es bis Ende des Jahres nicht zu größeren Beeinträchtigungen für die Bevölkerung kommen, da zunächst kleinere Vorbereitungen getroffen werden müssen. Erst im neuen Jahr werde es dann auch zu zeitweiligen Sperrungen des Verkehrs oder der Zufahrten kommen. Raum für die Fußgänger Das Bauprojekt an Palmas erster Meereslinie soll dem Verkehr weniger und den Fußgängern mehr Priorität einräumen. So sollen künftig nur noch drei statt bisher vier Spuren pro Fahrtrichtung erhalten bleiben, an einigen Stellen sogar nur noch zwei Spuren. Geplant sind mehr Fußgängerüberwege (26 statt bisher 12). Auch die Sicherheit der Fußgänger soll erhöht werden. Laut Architekt Elías Torres steigt die Fläche, die den Passanten zur Verfügung steht von 29,5 Prozent auf 39,7 Prozent. Ebenso soll mehr Raum für den öffentlichen Nahverkehr entstehen. Auch wird für mehr Barrierefreiheit gesorgt und die angrenzenden Viertel Es Joquet und El Terreno städtebaulich mehr an den Paseo Marítimo angeschlossen. Für optische Aufwertung sollen rund 2.000 neue Bäume sorgen. Veranschlagt sind für die Umbauarbeiten 37,5 Millionen Euro. Diese umfassen rund 3,5 Kilometer der Avinguda Gabriel Roca. /somo