Die Vermisstenmeldung ging am ersten Weihnachtsfeiertag heraus: Der 34 Jahre alte Musiker Miquel Roldán wird gesucht. Er wurde zuletzt an Heiligabend gesehen. Er ist 1,75 groß, hat braune Haare. Seine Familie machte sich Sorgen, dass er sich was angetan haben könnte. Medienberichten zufolge hatte er einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Die Polizei suchte Flughafen und Häfen ab, kontrollierte Passagierlisten. Auch in den Hotels der Insel wurde nachgefragt. Keine Spur von dem Sänger und Gitarristen, der 2015 eine Karriere als Solokünstler begonnen hatte und mittlerweile unter seinem Nachnamen mit einer kompletten Band spielt. Erlösung nach vier Tagen Am Mittwoch (28.12.) kam dann die Erlösung: Roldán meldete sich bei seinen engsten Angehörigen. Es gehe ihm gut, erklärte er. Wo er genau sei, wollte er aber nicht verraten. Und man solle bitte aufhören, ihn zu suchen. /pss