Es sind schockierende Szenen: Ballermann-Sängerin Melanie Müller tritt am 17. September bei einer Privatparty eines Leipziger Rockerclubs auf - und zeigt mehrfach den Hitlergruß. Entsprechende Aufnahmen hat die "Bild" am Mittwoch (28.9.) veröffentlicht. Das Video liegt der MZ vor.

Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass Personen im Publikum während des selben Auftritts mehrfach den Nazi-Gruß zeigten und "Sieg heil" riefen. Die Sängerin reagierte darauf mit "Zickezacke Zickezacke", woraufhin das Publikum "Heil, Heil, Heil" antwortete.

Müller distanzierte sich von Rechtsextremismus

Nachdem die Aufnahmen publik geworden waren, hatte sich Müller von rechtsextremem Gedankengut distanziert. "Ich bin zutiefst bestürzt, dass es dazu während meines Auftritts gekommen ist", erklärte sie in einem Video auf Instagram. Sie habe das Konzert abgebrochen.

Nun kommen also Bilder ans Licht, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Der Auftritt fand bei den „Rowdys Eastside“ statt, einer Gruppierung, die zahlreiche rechtsextreme Mitglieder hat. Der Verfassungsschutz untersucht den Vorfall nun, berichtet die "Bild".

Derweil berichtet das Magazin "Stern", dass Müllers neuer Lebenspartner Andreas Kunz, mit dem sie seit Anfang des Jahres zusammen ist, der rechtsextremen Szene angehören soll.

Welche Konsequenzen die Aufnahmen für Müller auf Mallorca haben werden, ist noch nicht bekannt.

Kurios im Zusammenhang mit dem gerade veröffentlichten Video ist ein Statement Müllers aus dem Jahr 2017. Damals spielte Mia Julia ein Konzert im Bierkönig, als rund 15 Nazis eine Reichskriegsflagge entrollten und ausländerfeindliche Parolen riefen. Mia Julia reagierte damals souverän und rief gemeinsam mit dem Publikum "Nazis raus", bis der Sicherheitsdienst die Störenfriede nach draußen beförderte. Auf den Vorfall angesprochen sagte Melanie Müller, die zu der Zeit regelmäßig im Bierkönig auftrat: "So etwas wünscht man keinen, da kann man als Künstler echt ins Strudeln kommen und muss sich zu helfen wissen", sagte Müller.



Mit angeblichem Schlaganfall in den Schlagzeilen

Melanie Müller war erst vergangene Woche in den Schlagzeilen. Da gab sie bekannt, dass sie vor einigen Monaten einen Schlaganfall erlitten hatte. Diesen habe sie zunächst verschwiegen, weil sie nach eigenen Angaben einen "Shitstorm" befürchtete, wenn dies bekannt würde. Wie die MZ erfuhr, gibt es allerdings mittlerweile deutliche Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Mitteilung.

Bekannt geworden war Müller zunächst 2013 als Kandidatin des Dating-Formats "Der Bachelor". Später war sie in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen (Promi Big Brother, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus). Auf Mallorca arbeitet Müller schon seit einigen Jahren als Schlagersängerin, zudem betreibt sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera. /pss