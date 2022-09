Am Donnerstag (22.9.) ist bekannt geworden, dass Ballermann-Sängerin und Reality-TV-Bekanntheit Melanie Müller mit nur 34 Jahren im Juli einen Schlaganfall erlitten hatte. Zuerst über den Vorfall berichtet, hatte die Bild-Zeitung.

In einem Video schildert sie den Vorfall folgendermaßen: ·"Ich hatte im Ohrzentrum einen kleinen Schlaganfall, lag sechs bis sieben Tage komplett flach. Die rechte Seite war leicht gelähmt", so Müller. Der Vorfall kam erst jetzt ans Licht. Aus Angst vor einem Shitstorm habe sie ihn zunächst nicht öffentlich gemacht. "Ich bin nach einer Woche wieder aufgestanden und habe gesagt, ich gehe nicht auf Kur, sondern mache meinen Job weiter", schildert Müller in dem Video die Gründe. Mit dem Tinnitus, den sie seither im Ohr habe, könne sie leben.

Hinter der Ballermann-Sängerin liegt ein turbulentes Jahr. Seit etwa einem Jahr ist sie von ihrem Ex-Mann Mike Blümer getrennt. Die beiden lieferten sich danach einen Rosenkrieg. Auf die Frage des Bild-Journalisten, ob sie die Trennung mittlerweile verarbeitet habe, sagte Müller: "Ich habe es verdrängt und unterdrückt und, glaube ich, noch nicht richtig verarbeitet." Sie könne immer noch nicht nachvollziehen, wie man 14 Jahre Beziehung einfach so wegschmeißen und so einen Ärger machen könne.

Bis zu drei Auftritte pro Nacht

Dennoch sei Müller, was die Zukunft betrifft, guter Dinge. Mit Andreas Kunz habe sie einen Partner an ihrer Seite, der sie in allem unterstütze – und das auch, ohne ihr Vorwürfe zu machen. Auch ihre Freunde würden hinter ihr stehen. Mittlerweile habe Müller wieder bis zu drei Auftritte pro Nacht und das, obwohl sie damals sogar im Krankenhaus behandelt werden musste und einige Tage gar nicht aus ihrem Bett aufstehen konnte.

Alles hätte damit angefangen, dass sie sich darüber aufgeregt habe, dass ihr ehemaliges Management hinter ihrem Rücken mit ihrem Ex-Mann Mike Blümer zusammengearbeitet habe. "Da bin ich ausgerastet", schildert die einstige Dschungelkönigin und das einstige Erotik-Sternchen in dem Bild-Video.

Trennung im Januar

Seit 2014 war Melanie Müller mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Im Januar 2022 wurde bekannt, dass Müller nach der Trennung im November 2021 die Scheidung eingereicht und schon einen neuen Freund hatte, einen Immobilien-Unternehmer. Bekannt geworden war Müller zunächst 2013 als Kandidatin des Dating-Formats "Der Bachelor". Später war sie in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen (Promi Big Brother, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus). Auf Mallorca arbeitet Müller schon seit einigen Jahren als Schlagersängerin, zudem betreibt sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera.