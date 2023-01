Die Stadt Palma und die Balearen-Regierung investieren in die Playa de Palma. Die Betonsäulen, die bisher an der Playa Licht spenden, sollen durch moderne Y-förmige Laternensäulen ersetzt werden. Außerdem wird das Becken, das den Regen auffängt, neu gebaut. Dieser vier Kilometer lange Behälter verhindert, dass Regenwasser mitsamt Dreck und Schadstoffen ins Meer fließt. Für die Projekte sind 11,2 Millionen veranschlagt, 6,5 Millionen davon bezuschusst die Balearen-Regierung.

Die neuen Lichter an der Playa wurden erstmals im Februar 2022 angekündigt. Dadurch, dass eine Seite der Y-Lampe länger ist, soll das LED-Licht nicht nur über der Promenade erstrahlen, sondern bis zum Beginn der Sandfläche reichen und so die Sicherheit dort erhöhen. Insgesamt sollen 151 dieser 13 Meter hohen Laternen aufgebaut werden. Auf der gegenüberliegenden Seite der Promenade, nahe den Gebäuden, werden die neuen Laternen 9,8 Meter hoch sein. Davon soll es 400 geben. Weitere 200 "Lichtpunkte" sollen für eine gleichmäßige Beleuchtung an der gesamten Playa sorgen.

Projekte an der Playa de Palma auf Mallorca sollen im Oktober starten

Neben der neuen Beleuchtung sollen Pergolen mit Fotovoltaikanlagen gebaut werden, die Strom generieren und im Sommer Schatten spenden. Mit dem generierten Strom und den LED-Lichtern erwartet Palma eine Energieersparnis von 30 Prozent. Die neuen Laternen sollen insgesamt 5,2 Millionen kosten. 2,5 Millionen davon bezuschusst die Balearen-Regierung.

Das neue Auffangbecken für Regenwasser kostet ganze sechs Millionen. Vier davon zahlt die Balearen-Regierung mit Next-Generation-Geldern der EU. Eine von den Stadtwerken beauftragte Fachfirma hatte das aktuelle 27 Jahre alte Becken untersucht und festgestellt, dass es in einem sehr schlechten Zustand ist. Der Beton der oberen Abdeckung des Beckens müsse in mindestens zwei seiner drei Abschnitte ersetzt werden, hieß es. Um kein Risiko einzugehen, wurde sogar der Verkehr rund um die Balenarios 10, 12 und 14 gesperrt. Daraufhin fasste die Stadt den Beschluss, das Becken zu erneuern.

Beide Projekte sollen spätestens in der Woche vom 16. Januar von der Balearen-Regierung abgesegnet werden. Daraufhin kann die Planung beginnen. Angedacht ist, dass die Bauarbeiten im Oktober beginnen, dann während der Sommersaison 2024 unterbrochen werden und im Oktober 2024 wieder starten. Palmas Bürgermeister José Hila hatte zuvor mit den Hoteliers an der Playa vereinbart, während der Hauptsaison keine Bauarbeiten zu machen. Sollten die Arbeiten bis zur Sommersaison 2025 nicht fertig werden, werden sie erneut für fünf Monate unterbrochen.