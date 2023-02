Nach rund drei intensiven Wochen auf der Insel verlässt Schauspielerin und Produzentin Nicole Kidman Mallorca vorerst wieder. Es könnte aber gut sein, dass sie schon bald wieder zurückkommt. Die Insel scheint sie, das beweisen unter anderem zahlreiche Fotos auf ihrem Instagram-Profil, begeistert zu haben. Kidman soll schon Pläne schmieden, um bald wieder hierherzukommen.

Kidman war anlässlich der Dreharbeiten zur Serie "Lioness" auf Mallorca. Dabei nutzte sie jede freie Minute, um sich Mallorca anzuschauen und die Nebensaison auf der Insel zu genießen. Kidman wurde etwa in Deià, Valldemossa und auch in einem Restaurant in Palma gesehen. Oft war sie dick eingepackt und mit Mütze unterwegs, sodass sie den Touristen kaum hervorstach. Selbst in einem Restaurant in Palma, in dem sie ein MZ-Leser Ende Januar entdeckt hatte, saß die Schauspielerin mit Mütze und Schal.

Abschied von der Insel

Nach einem ganzen Fotoalbum in den Tagen zuvor, teilte Kidman in der Nacht zum Samstag (4.2.) fünf Abschiedsfotos:

"Beautiful Mallorca! Thank you for having me, already planning to come back" (Schönes Mallorca! Danke, dass ich hier sein durfte. Ich plane schon meine Rückkehr), schwärmte sie darin.

Mit der Familie am Formentor-Strand

Währenddessen schwärmte am Mittwoch auch Schauspielerin Zoe Saldaña ("Avatar") vom Norden der Insel. Auf Instagram teilte sie am Donnerstag (2.2.) Fotos von ihrem Besuch am Mittwoch (1.2.) an dem bekannten Strand. "Ein Arbeitstag", schrieb die Schauspielerin zu einem Foto, auf dem sie ihren Sohn Zen hält. Saldaña ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Mutter von drei Kindern. Neben Zen hat sie noch Zwillinge, Cy Aridio und Bowie Ezio. Mit ihnen und ihrem Mann, dem italienischen Künstler Marco Perego, lebt sie in einer Villa in Beverly Hills.

Schon einige Tage zuvor von der Insel verabschiedet, hatte sich in den sozialen Netzwerken Laysla de Oliveira. Auch sie war für die Dreharbeiten zu "Lioness" auf Mallorca. "Ich verabschiede mich von dem Ort, den ich in den letzten Wochen mein Zuhause nennen durfte", schrieb sie in den sozialen Netzwerken sinngemäß. Auch sie teilte in einem Post eine ganze Reihe an Fotos, die sie während ihres Aufenthalts auf der Insel geschossen hatte:

Darum geht es in der Serie

Neben Nicole Kidman, Laysla De Oliveira und Avatar-Star Zoe Saldaña war auch Morgan Freeman an den Dreharbeiten für die Serie "Lioness" auf der Insel beteiligt. Die Serie wird von Paramount produziert. Kidman spielt darin die Chefin der CIA. Die auf realen Ereignissen basierende Story dreht sich um Undercover-Agentinnen, die sich in ein Terrornetzwerk einschleusen, um es von innen heraus zu zerschlagen. Die auf Mallorca gedrehten Szenen spielen in einem arabischen Land. /sw

