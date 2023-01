Niemand Geringeres als Hollywood-Superstar Nicole Kidman wirbt gerade nach Kräften für Mallorca. Am Dienstag (31.1.) postete sie auf Instagram gleich acht Fotos, die auch noch den letzten ihrer 8,9 Millionen Follower von der Schönheit der Insel überzeugen dürften. Die 55-Jährige weilt gerade zu den Dreharbeiten für die Serie "Lioness" auf der Insel.

Kurz zuvor hatte Nicole Kidman bereits gemeinsam mit ihrer Kollegin Zoe Saldaña ("Avatar") ein Video geteilt, das die beiden am Filmset aufgenommen haben. Die beiden Schauspielerinnen erzählen darin, dass sie gerade auf Mallorca seien. "Du sprichst es richtig aus", sagt Kidman zu Saldaña, deren Eltern karibischen Ursprungs sind. Dann versucht sich auch Kidman an der Aussprache. "Oh, bei dir klingt es richtig sexy", lobt Saldaña, bevor sie sich von den Fans verabschiedet: "Okay, es ist Zeit, wieder böse Mädchen zu sein" – in Anspielung auf den Inhalt von "Lioness".

In der Serie spielt Kidman die Chefin der CIA. Die auf realen Ereignissen basierende Story dreht sich um Undercover-Agentinnen, die sich in ein Terrornetzwerk einschleusen, um es von innen heraus zu zerschlagen. Die auf Mallorca gedrehten Szenen spielen in einem arabischen Land.

Das treiben die Schauspieler auf Mallorca

Es ist das erste Mal, dass sich zwei Stars der Serie gemeinsam von der Insel in den sozialen Medien melden. Bislang waren die Schauspieler eher alleine unterwegs. Morgan Freemann speiste gleich mehrmals in einem italienischen Restaurant in Palma. Zoe Saldaña wurde im Promi-Lokal Ritzi in Portals erspäht. Nicole Kidman unternahm einen Spaziergang durch Palma und einen Ausflug nach Valldemossa. Und auch sie wurde in einem Restaurant gesehen.

Laysla de Oliveira teilte auf ihrem Instagram-Account derweil Bilder von Spaziergängen, die sie mit ihrem Partner Jonathan Keltz durch Palma unternommen hat. Dieser bedankte sich auf der Social-Media-Plattform beim Hotel Can Bordoy, das in dem Paar in den vergangenen Wochen ein Zuhause gewesen war – denn, so scheint es, die Dreharbeiten sind für die kanadische Schauspielerin erstmal vorbei.

Jill Wagner hingegen postete ein Bild vom Hafen von Palma und freute sich über die Ankunft eines weiteren Stars am Set. So wurde bekannt gegeben, dass der aus "House Of Cards" bekannte Darsteller Michael Kelly ebenfalls zum Cast der Serie gehören soll.