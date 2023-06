Ohne Textkenntnis bei einem Konzert zu stehen und zu hören, wie alle mitgrölen, kann langweilig sein. So gehört es sich für den Party-Urlauber auf Mallorca, die neuen Ballermann-Hits vor der Reise an die Playa de Palma zu üben. Zum Glück sind die Texte in der Regel eindringlich und simpel.

Von den "alten" Hits seien immer noch "Layla" - seit diesem Wochenende ist das Lied ein Jahr lang in den deutschen Charts -, "Lea", "Olivia", "Dicht im Flieger" und "Der Zug hat keine Bremse" angesagt, meint Bierkönig-DJ Aaron Müller. Von den neuen Songs sei ganz klar "Bumsbar" bislang der Hit der Saison.

Ikke Hüftgold - "Bumsbar"

Schürze und DJ Robin, die im vergangenen Jahr mit Layla die Spitze der Charts stürmten, assistieren diese Saison ihrem Produzenten Ikke Hüftgold bei dessen Song "Bumsbar". Wie üblich reizt der Playa-Haudegen die Grenzen des guten Geschmacks aus. Der Text ist dabei noch vergleichsweise harmlos. "Heute sind wir wieder bumsbar/geile Mädels, geile Jungs da." Das Schlagwort gibt es mittlerweile als Stempel an der Playa.

Im Video sind es allerdings Nonnen, die singen. Ikke Hüftgold lässt sich als Jesus ans Kreuz nageln während ein Priester ein Kondom segnet und als Hostie verschluckt.

Peter Wackel - "Inselfieber"

Das Aushängeschild des Bierkönigs, Peter Wackel, steckte die üblichen Zutaten eines Ballermann-Songs in den Mixer: ein langgezogenes "Oh-oh", Sehnsucht nach Mallorca, etwas Sex und natürlich Alkohol. Herauskommt "Inselfieber".

Neben den wichtigen Vokabeln "Scheiß drauf" und "Malle, i love you" sollten vor allem folgende Zeilen gepaukt werden: "Ohh-ohh-ohh, ich bin schon wieder/Ohh-ohh-ohh, im Inselfieber/Ohh-ohh-ohh, ich flieg' jetzt rüber/Ohh-ohh-ohh, Inselfieber."

Honk und Isi Glück - "Delfin"

Auch nach drei Mal hören erschließt sich der Sinn des neuen Hits der Megapark-Blondine in Zusammenarbeit mit Honk wenig. Den Tanzstil schreiben die Künstler im dazugehörigen Video aber vor. Wäre da nicht ein "What the fuck", könnte das Lied wohl auch bei der Mini-Disco in den Hotels laufen. Statt eine Botschaft im Text zu suchen, einfach die Bewegungen einprägen:

Mia Julia und Julian Sommer - "Peter Pan"

Julian Sommer hat quasi eine Fortsetzung von "Dicht im Flieger" geschrieben. "Steige hackedicht aus dem Flieger", heißt es in "Peter Pan". Die feuchtfröhliche Hymne singt er gemeinsam mit Mia Julia. Der Refrain dürfte dem Playa-Publikum aus der Seele sprechen: "Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean/und ich glaub', dass ich fliegen kann wie Peter Pan." Das La-la-la in der Folge ist auch noch bei hochgeschraubter Promille-Zahl möglich.

David Dichter, Inki Nici, DJ Aaron - "Ciao 3 Tage Blau"

"Urlaub braucht jeder, nur nicht meine Leber", singt DJ Aaron in seinem neuen Hit "Ciao 3 Tage Blau", den er mit David Dichter und Inki Nici singt. Eine gewagte Zeile, wenn man bedenkt, dass er vor zwei Jahren sich fast zu Tode gesoffen hatte und nun ein trockener Alkoholiker ist.

Kreisligalegende, Malin Brown und Julian Benz - "Mannschaftsfahrt"

Das Lied bewirbt sich für den sexistischsten Text der Saison. An einprägsamen Zeilen mangelt es aber. Es reicht aus, an den richtigen Stellen "la" oder "oh man" zu grölen.

Hendrik Weydandt - "Schluss, Aus, Ende"

Live wird er den Song nicht performen, das hat Fußballprofi Hendrik Weydandt schon klar gemacht. Der Ex-Spieler von Hannover 96 beendet in diesem Sommer seine Karriere, um in der Steuerkanzlei seines Vaters zu arbeiten. Zu seinem Abschied hat er seinen Fans den Ballermann-Song "Schluss, Aus, Ende" hinterlassen. Der Bierkönig hatte dem 27-Jährigen sogar schon einen Auftritt in Aussicht gestellt, Weydandt lehnte aber dankend ab. Dennoch könnte sich das Lied überraschend zum Hit entwickeln. Viral gegangen ist es auf jeden Fall schon.

Mickie Krause - "Nie mehr Alkohol - freie Getränke"

Das Gesicht des Megaparks darf in dieser Auflistung natürlich nicht fehlen. Auch Mickie Krause setzt auf das Einmaleins der Ballermann-Hits: Kampf der Nüchternheit gepaart mit La-La-La.

Die beliebtesten Ballermann-Hits 2023 laut Spotify

"Je nachdem, wen man fragt, bekommt man ein anderes Ergebnis", sagt Ikke Hüftgold zu den aktuellen Hits. Er arbeitet daher lieber mit den Zahlen, die die Streamingplattform Spotify liefert. Dort sieht das Ranking wie folgt aus: