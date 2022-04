Eine der bekanntesten Medienmarken auf Mallorca, das Inselradio, bekommt Konkurrenz: Am 1. Mai soll mit "Mallorca E1NS" ein weiterer deutscher Radiosender an den Start gehen. Das direkt an der Promenade der Playa de Palma gelegene Studio wird gerade zu Ende eingerichtet. Programmchef und Mitinhaber ist Otto Flaschka, der zwischen 2011 und 2018 bereits in gleicher Position beim Inselradio arbeitete. "Wir wollen den Wandel an der Playa de Palma begleiten und positionieren uns dabei ganz klar als Anti-Ballermann", so Flaschka gegenüber der MZ.

Der Sender könne auf das Wohlwollen der Initiative Palma Beach zählen, die schon seit Jahren an einer Aufwertung der Urlaubermeile arbeitet, sei aber nicht von ihr finanziert. Weitere Mitinhaber sind der Geschäftsführer Jens Becher (bekannt von der "Eventfinca") sowie die deutsche Betriebswirtin und Sängerin Julia Ebel. Auch ein Mallorca-Promi ist mit an Bord: Zweimal in der Woche soll der Schauspieler Peer Kusmagk eine Show moderieren. "Mallorca E1NS" will mit einem etwas anderen Konzept dem Inselradio Konkurrenz machen. "Bei uns wird es nicht alle halbe Stunde Nachrichten geben. Die Leute sind doch so schon über andere Kanäle gut informiert. Wir setzen ganz auf Unterhaltung", sagt Flaschka. Hauptzielgruppe seien Hörer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, gespielt werde Mainstream-Popmusik. Dabei werde die Auswahl größer sein als bei normalen Hitradios, wo laut Flaschka im Monat nur 600 Songs gespielt werden. "Bei uns werden es 2.000 sein", so der Programmchef. Auch spanischsprachige Songs seien dabei ("aber nur die, die in Deutschland bekannt sind") sowie zwei deutschsprachige Lieder in der Stunde ("aber keine Ballermann-Schlager"). Wenig Werbung Ein freilich aus unternehmerischer Sicht zweischneidiger Unterschied gegenüber dem Inselradio sei auch, dass es auf dem neuen Sender weniger Werbeeinspielungen geben werde. "Bei dem Inselradio sind es neun Minuten in der Stunde, bei uns nur zwei", wirbt Otto Flaschka. "Mallorca E1NS" gehe mit acht festangestellten Mitarbeitern an den Start, insgesamt bestehe das Team aus etwa 15 Personen. Gewissermaßen als Vorgeschmack sendet "Mallorca E1NS" einen Livestream im Internet. Auch sonst soll das Programm von vielen Videos und Liveschaltungen begleitet werden. Der reguläre Sendebetrieb soll dann am 1. Mai beginnen. Allerdings könne es sein, dass das Studio dann noch nicht hundertprozentig fertig sei. In diesem Fall würde zunächst nur Musik gespielt. Auf dieser Frequenz zu hören Gesendet wird auf der UKW-Frequenz 106,3, die inselweit zu empfangen sei. Dazu lägen auch alle Genehmigungen vor, versicherte Otto Flaschka der MZ. Der Platzhirsch Inselradio feiert dieses Jahr - coronabedingt mit einem Jahr Verspätung - sein 25-jähriges Bestehen.