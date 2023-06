"Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt", lautet ein alter Spruch der Trinkbruderschaften. 1.000 Gläser hatte der Fußballverein FV Bonn-Endenich 1908 am Montagmorgen (12.6.) auf Mallorca in der Bar Bamboleo an der Schinkenstraße bestellt. "Das ist der Rekord", sagt Betreiber Jony Oliver gegenüber der MZ. Jedoch schafften die Fußballer bei weitem nicht, die Bier zu trinken. Eine ganze Menge musste weggeschüttet werden.

Derartige Aktionen sind keine Seltenheit an der Playa de Palma. Auffällig ist jedoch, dass immer wieder das Bamboleo dafür auserkoren wird. Möglicherweise liegt es an den kleinen 0,2-Liter-Gläsern. "Einen speziellen Aufruf haben wir nicht gestartet", sagt Oliver. "Die Leute fragen uns vorher an, ob das möglich ist und wir machen einen Termin aus." 24 Minuten dauert es, um 1.000 Bier zu zapfen 24 Minuten brauchten die Angestellten, um 1.000 Bier zu zapfen. Bei 2,30 Euro pro Bier betrug die Rechnung für die 50 Mann am Ende 2.300 Euro. Vier Liter pro Kopf hätte die Truppe trinken müssen. Klingt für einen trinkfesten Playa-Urlauber machbar, aber die Fußballer scheiterten. "Solche Aktionen sind meist nur für das Foto gedacht. Sie haben Bier an die benachbarten Tische verschenkt. Im Endeffekt mussten wir aber 100 bis 150 Gläser wegschütten", so Oliver. "Bei uns hätten sie 1.500 Bier zum gleichen Preis bestellen können", kommentiert Daniel Jacobi von der Bar "Tapas Y Mas" den Artikel auf der MZ-Facebookseite. Wobei derartige Aktionen kleinere Bars vor große Hürden stellen kann. "Bei so großen Mengen Bier läuft die Zapfanlage heiß", sagt Gerlinde Weininger vom Münchner Kindl. "Wir haben dieses Jahr eine zusätzliche Maschine, falls mal eine ausfällt." 3.600 Kölsch an einem Tag Ihr Hausrekord liegt bei 3.600 Kölsch, die ein Karnevalsverein an einem Tag getrunken hat. Allerdings nach und nach. "Kurios ist, dass ein Großteil der Mitglieder über 70 Jahre alt ist", sagt Weininger. "Wir haben die Gläser nach und nach gefüllt. Als wir mit der nächsten Runde kamen, waren die vorherigen Gläser schon wieder leer." 1.000 Gläser hat das Kindl in der Hochsaison vorrätig.