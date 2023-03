Der Mallorca-Urlaub 2023 wird teuer - So rechtfertigen sich die Unternehmer an der Playa de Palma

Es passiert im Winter nur ganz selten, dass es eine Mallorca-Schlagzeile in die internationalen Medien schafft. Dieses Jahr war es ein plötzlicher Kälte-Einbruch, der die eine Hälfte Mallorcas in winterliches Weiß hüllte und der anderen Hälfte 48 Stunden Dauerregen bescherte. Dieser kurze mediale Frost-Fokus im Februar ließ fast vergessen, dass Mallorca im vergangenen Sommer wochenlang unter einer Ü-38-Grad-Hitzeglocke gefangen war. Erst Hitze, dann Schnee in niedrigen Lagen.

Und so unstet wie das Wetter der vergangenen Tage und Monate sind auch die Prognosen für die anstehende Urlaubssaison. Nur eines ist sicher: Es wird teurer. Kaum noch Mallorca-Flüge unter 100 Euro Das fängt bei den Flügen an. Die Zeit der 5-, 30- oder 50-Euro-Flüge ist vorbei. Stattdessen gibt es kaum noch Flüge im Basispreis (ohne Vorzüge und Aufgabegepäck) unter 100 Euro. Je später gebucht wird, desto teurer wird es. Auch im Megapark sind sich die Verantwortlichen dessen bewusst. Die Party-Profis von der Playa müssen alleine für die Künstler über tausend Flüge buchen – zu einer erheblich höheren Summe als in den vergangenen Jahren. Und da die meisten Unterhaltungskünstler keine eigene Bleibe auf der Insel haben, muss für sie auch ein Schlafplatz besorgt werden. Stromrechnung vom Megapark ist jetzt drei Mal so hoch Doch auch die Restaurant- und Hotelpreise schießen in die Höhe. Daran ist nicht nur der seit diesem Jahr rechtskräftige Mindestlohn schuld. Auch in Spanien sind die Kosten für Energie um ein Vielfaches gestiegen. Der Megapark alleine zahlt die dreifache Summe für Strom als noch zu Vor-Corona-Zeiten. Diesen Preisanstieg bestätigt Gerlinde Weininger, Chefin des Restaurants Münchner Kindl und des Arena Tanzpalasts in der Bierstraße. Statt 300 Euro betrage die Stromrechnung jetzt alleine für ihr Restaurant fast 1.000 Euro Strom, sagt sie. Auch wenn sich Juan Ferrer die Auswirkungen der Inflation anhand der Lieferantenrechnungen anguckt, wird ihm ganz anders. „Wir haben jetzt schon 18 Prozent höhere Kosten als 2022“, sagt der Gastronom und Chef der Qualitätsoffensive Palma Beach. Strom, Wasser, Gas, Bier, Gemüse, Milch, Butter, Personal. „Ich kann wirklich nicht absehen, wie oft ich dieses Jahr die Speisekarte neu drucken muss“, sagt Ferrer, dessen Familie vier gehobene Lokale an der Playa de Palma besitzt. Kostet der halbe Liter Bier an der Playa de Palma demnächst über 5 Euro? „ Auch wenn wir mit dem Chalet Siena den vielleicht schon teuersten Laden am Strand haben, werde ich die hohen Kosten wohl weitergeben müssen, um das Niveau zu halten.“ Gastronomin Weininger hat da Bedenken. Sie hält das Überschreiten der 5-Euro-Grenze für einen halben Liter Bier für problematisch. Psychologisch und moralisch. Noch liegt der Preis im Kindl bei 4,80 Euro. Sie hofft, dass das bis zum Ende der Saison so bleibt. Sicher ist sie aber nicht. David Clarke ist Makler auf der Insel. Staunend sieht er zu, wie die Immobilienpreise in die Höhe schießen, die Mieten exorbitant steigen und die lausigsten Absteigen im Hochsommer zu Wucherpreisen weggehen. „Wir werden wirklich langsam die Insel der Reichen“ sagt er. Seine Gedanken schweifen Richtung Türkei, dem Hauptkonkurrenten der Ferieninsel. „Die Türkei ist nicht günstig, sondern billig. Besonders im Vergleich zu Mallorca. Wieso sollte ich mit meiner Familie drei Sterne Mallorca buchen, wenn ich dafür fünf Sterne in der Türkei bekomme. All-inclusive?“ Hostel auf Mallorca bereits vor Saisonbeginn ausgebucht - aber nicht mit Urlaubern Das Hostal Playa de Palma Höhe Balneario 3 hat weder einen Stern noch All-inclusive und ist eigentlich noch geschlossen. Doch es ist jetzt bereits ausgebucht. Die Gäste sind allesamt Residenten, arbeitende Bevölkerung. „Die suchen derzeit alle eine Wohnung und kommen bis dahin bei uns unter“, sagt Marc Borck, Besitzer des Hostals. „Bei uns beginnt die Urlaubersaison erst am 1. April“, sagt er. Die Buchungen liefen gut. Die Deutschen hätten wieder Lust auf ihre Insel. Auf eine Woche ohne Gaspreisbremse, Ukraine-Krieg und Sorge um den Kita-Platz. Das wollen die Party-Lokale für das Geld bieten Auch im Megapark gibt man sich betont locker. Man rechne wieder mit einer guten Saison, sagt CEO Gerry Arnsteiner. Bis zu sechs namhafte Acts in der Bandbreite House, Hip-Hop und Partyschlager sollen in dem Partykomplex dieses Jahr pro Tag auftreten. „Das Publikum bekommt schon was geboten für sein Geld.“ Auch Gerlinde Weininger setzt in diesem Jahr auf Entertainment. „Im Arena Tanzpalast werde es Newcomer- und Hip-Hop-Abende geben. Auch über Karaoke bis sechs Uhr morgens denke sie nach. Aus dem Bierkönig hört man, dass die Macher aus der Schinkenstraße wieder vermehrt auf Sänger und Sängerinnen setzen. „Die Leute wollen wieder feiern“, sagt Arnsteiner. Playa-Unternehmer vertrauen auf deutsche Mallorca-Freunde Juan Ferrer pflichtet dem bei. „Überall ist das Leben teurer geworden, und du kannst den Deutschen vieles nehmen. Aber auf einen guten Urlaub werden sie niemals verzichten“, sagt der Palma-Beach-Chef. Und wo bekommen sie schon solch eine Bandbreite geboten wie auf Mallorca?