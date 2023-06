Stets gut gekleidet kam er daher, inmitten tausender trunkener Trikotträger und Junggesellenabschiede. Gebügeltes Hemd, lange Flanell-Bundfaltenhosen, Ledersneaker, Jackett – selbst im Hochsommer. Am Arm eine bescheidene Festina F16759/4 für 149 Euro. Auffällig, aber nicht allzu sehr, so stand er meist stundenlang, neben seinem Chef Bartolomé Cursach vor dem Megapark. In der Hand ein Walkie-Talkie, kurzfristig Entscheidungen treffen, delegieren, Probleme lösen und nebenbei Selfies mit Touristen machen.

Carlos Lucio wurde in den letzten Jahren zu einer Art Popstar. Nicht aufgrund seiner Management- und Nehmerqualitäten im Megapark, sondern durch die Nähe zu einer Frau, die ein wirklicher Popstar ist. Und Carlos Lucios Ehefrau. Am 8. November 2019 heiratete der heute 44-Jährige die ehemalige Schönheitskönigin Isi Glück (32), geborene Isabel Gülck. Beide lernten sich im Megapark kennen und lieben. 2017, als für die Ex Miss Germany eine neue Karriere begann; als Newcomerin im Partykomplex an der Playa de Palma. Beim Ja-Wort wurden sie von einem Vox-Kamerateam begleitet.

Leben in der Öffentlichkeit

Die Entscheidung, gemeinsam mit einer Sängerin ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen, dürfte dem Manager nicht leicht gefallen sein. Denn fortan wurde seine Beziehung zum Mittel der üblichen Social-Media-Unterstellungen und sonstiger Konkurrenz-Spöttereien. Sie sänge überhaupt nur im „Isi-Park“, weil sie mit dem Chef zusammen sei, war einer der Vorwürfe, den beide stets von sich wiesen. Spätestens am 22.Juni ist diese Unterstellung obsolet. Dann ist der letzte Arbeitstag des großgewachsenen Mallorquiners.

Lucio ist ein Kind der Playa. Er wuchs in Arenal auf und ging auf das Col·legi La Porciúncula oberhalb der Schinkenstraße. In den Pausen rauchte er heimlich mit Schulkameraden in dieser wundersamen Welt mit den Deutschen, die schon mächtig einen sitzen hatten. Vielleicht machte das Eindruck auf Carlito, damals in den wilden Neunzigern, denn er blieb seiner sonderbaren Heimat, dem Epizentrum des Partytourismus treu.

Nach dem Studium der Ökonomie und Finanzen an der Universitat de les Illes Balears. Später arbeitete er für diverse mallorquinische Hotelketten, darunter für die Pabisa Gruppe, wo er Operations Director war. Seit März 2016 ist er erster Direktor des Megaparks und einer der engsten Vertrauten des Besitzers, Bartolomé Cursach.

Freund in Schwierigkeiten

Lucio galt als knallharter Kontrolleur, wurde aber auch für seine menschliche Seite und für seine Loyalität geschätzt. Umso überraschender nun also die Kündigung, die von Lucio mit mehr Zeit für das Privatleben und Familie begründet wird. Der Zeitpunkt des Rücktritts hinterlässt jedoch Fragezeichen, zumal er zu Beginn der Hochsaison erfolgt und einen engen Freund Lucios in echte Schwierigkeiten bringt.

Leidtragender der Situation ist der CEO des Megaparks, Gerald Arnsteiner (54). Eigentlich wollte der 52-Jährige dieses Jahr ebenfalls aus familiären Gründen kürzertreten und mehr und mehr Kompetenzen an Carlos Lucio übertragen. Daraus wird erst einmal nichts. Arnsteiners Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und endet um 3 Uhr in der Früh. Von Lucio scheint derweil alle Last abgefallen zu sein. So wolle der Mallorquiner erst einmal etwas machen, was üblich ist auf einer Urlaubsinsel: Urlaub.