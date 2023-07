Im Gegensatz zu vielen anderen Lokalen auf Mallorca hat der Bierkönig an der Schinkenstraße das ganze Jahr über geöffnet. Dennoch will man sich auch in einem der bekanntesten Partytempel am Ballermann nicht die Freude nehmen, zweimal im Jahr richtig große Partys zu schmeißen. Jeweils zum Opening im Frühjahr und zum Closing im Herbst werden viertägige Partys gefeiert, bei denen die bekanntesten Musiker auftreten, die man unter Vertrag hat. Zu den gefragtesten Künstlern in dieser Saison gehören Veteranen wie Peter Wackel und Mia Julia, aber auch Sänger wie Julian Sommer, Frenzy oder Dorfrocker.

Der Bierkönig hat nun nicht nur den Termin für das Closing in dieser Saison bekanntgegeben – wer seinen Partyurlaub gerne mit ausreichend Vorlauf plant, kann nun auch schon die Reise zum Opening 2024 buchen. An diesen Tagen finden das Closing 2023 und das Opening 2024 im Bierkönig statt Das Closing der Bierkönig-Saison findet in diesem Jahr vom 26. bis 29. Oktober statt, also wie auch im vergangenen Jahr am letzten Oktober-Wochenende. Das Opening für kommendes Jahr, so gab der Partytempel in einer Instagram-Story bekannt, ist für den 17. bis 20. April 2024 gebucht. Welche Künstler genau bei den Events auftreten werden, wird üblicherweise wenige Tage vorher bekanntgegeben. Der Eintritt für die Partys ist, wie ansonsten auch, frei. 52 An diesen Tagen findet das Closing im Megapark statt Die Hauptkonkurrenz des Bierkönigs, der Megapark, hatte den Termin für das Closing 2023 bereits vor einigen Monaten bekanntgegeben. Es fällt ebenfalls auf den 26. bis 29. Oktober. Wann hingegen das Opening für das kommende Jahr geplant ist, ist noch nicht bekannt. Üblich ist, dass der Partytempel auf Höhe des Balneario 5 zunächst mit einem Soft-Opening Ende März in die Saison geht, die richtig große Eröffnungsparty findet dann einige Wochen später statt, in diesem Jahr war das am letzten Aprilwochenende. /pss 64