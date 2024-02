Die Nachricht hat viele Bewohner von Sineu schockiert: Am 10. Februar hat das am Dorfplatz des Ortes gelegene kleine Lebensmittelgeschäft Can Tòfol für immer seine Türen geschlossen. Der Lebensmittelladen wurde 1953 unter dem Namen "Can Boter" eröffnet.

In den vergangenen 54 Jahren führte Joana Maria Tugores Sampol das Geschäft. Im Dorf war sie unter den Bewohnern als "die Joana vom Can Tòfol" bekannt. Ihre beiden Söhne leiten das Lotteriegeschäft direkt neben an.

Lokal vermieten

Auf Joana Maria Tugores Sampol warten nun ruhigere Zeiten. Viele Jahre lang war sie morgens früh aufgestanden, um auf dem Olivar-Markt in Palma und in den letzten Jahren auch bei Mercapalma frische Produkte zu kaufen, die die Dorfbewohner dann in den Regalen des Can Tòfol vorfanden. Viele Bewohner kamen als Stammkunden in das Traditionsgeschäft, um ihre Einkäufe für den täglichen Bedarf zu erledigen oder einfach nur ein bisschen mit der Inhaberin des Ladens zu plaudern.

Die Schließung des Traditionsgeschäfts bedauern nun viele Anwohner. Sie besuchen Tugores Sampol, die über dem Lokal wohnt, aber dennoch auch weiter. Wie es für sie jetzt weitergeht, weiß sie nicht. Ebenso nicht, was aus dem Lokal wird. Die Familie will es wohl vermieten.

Blumenstrauß als Dankeschön

Vor einigen Tagen überreichte Bürgermeister Tomeu Mulet der Frau im Namen des ganzen Ortes einen Blumenstrauß, als Zeichen des Dankes. "Der Dorfplatz wird nicht mehr derselbe sein", schrieb das Rathaus zudem in einem Post in den Netzwerken. Schnell kommentierten viele Bewohner die Veröffentlichung mit an Joana Maria Tugores Sampol gerichteten Kommentaren. "Jetzt ist es an der Zeit, sich auszuruhen und die freie Zeit zu genießen", fanden die meisten.

Das Can Tòfol ist ein weiteres Beispiel für das fortschreitende Verschwinden von Traditionsgeschäften auf Mallorca. Der Ort verliert damit ein authentisches Familienunternehmen mit vielen lokalen Produkte. Nun gibt es in Sineu nur noch herkömmliche Supermärkte. /sw