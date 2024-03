Die Saison 2024 in dem beliebten Lokal "Krümels Stadl" in Peguera hat offiziell begonnen. Nachdem die für Livemusik bekannte Kneipe am Freitag schon die ersten Gäste empfing, gab es am Samstag (23.3.) das offizielle Soft-Opening. Am Tag darauf zieht Betreiberin Marion Pfaff, alias Krümel, eine gemischte Bilanz.

Richtig zufrieden war die Gastronomin und Sängerin, die an dem Abend den ersten Auftritt des Jahres bestritt, von der Stimmung im Publikum. "Es waren tolle Leute da. Alle waren begeistert von der neuen Einrichtung im Kitzbühel-Style."

Das neue Schanksystem funktioniert

Den ersten Stresstest hat auch das neue Schanksystem bestanden. In "Krümels Stadl" werden die Getränke jetzt voll automatisiert von einer Maschine gemixt. "Die Servicekraft gibt ein Getränk in der Kasse ein, dadurch wird das Schanksystem freigeschaltet", erklärt sie. Der Vorteil: "Wir waren viel schneller als in den Jahren zuvor. Der Barkeeper braucht nichts mehr zu mixen." Dadurch bekomme man wohlproportionierte Getränke. "Es ist weder zu viel noch zu wenig Alkohol drin."

Probleme mit dem Sound

An anderer Stelle habe es noch gehakt: "Das einzige, was eine absolute Katastrophe war, war der Sound." Das Lokal hatte in eine neue Soundanlage investiert. Aufgrund der vielen Vorbereitungen, die in letzter Minute zu tätigen waren, habe man aber keine Zeit gehabt, sich ausreichend mit dem System zu beschäftigen. "Es ist passiert, was nicht passieren sollte. Aber ich bin sehr dankbar, dass die Leute mit mir den Abend überstanden haben", erzählt Pfaff. In den kommenden Tagen werde sie nochmal alles durchgehen und einen Künstler vor dem eigentlichen Auftritt in Ruhe abmischen. "Zur Not muss die Musikfirma nochmal vorbeikommen und uns alles erklären."

Die Mallorca-Auswanderin, die das Lokal gemeinsam mit ihrem Mann seit 2011 betreibt, zeigt sich optimistisch: "Die Saison kann jetzt voll durchstarten." Das offizielle Saison-Opening, bei dem zahlreiche Promis auf dem roten Teppich erwartet werden, findet wie jedes Jahr am 30. April statt. Man werde in diesem Jahr nicht nur Sänger, sondern auch Persönlichkeiten aus der Trash-Welt auftreten lassen, verriet Krümel kürzlich der MZ. /pss