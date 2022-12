Wir sehen immer wieder Flugpreise mit Residentenrabatt. Wie kommt man in den Genuss dieser Vergünstigung, und was muss vorgelegt werden? (Hanna F., per E-Mail)

Für den Reiserabatt auf den Balearen ist für EU-Bürger der Eintrag ins Ausländerregister notwendig. Dafür bedarf es einer Anstellung bei einem Arbeitgeber oder aber den Status eines Selbstständigen. Nur dann – und nach Anmeldung im Rathaus – kann man sich bei den Gemeinden- oder der Stadtverwaltung das „Certificado de Empadronamiento para Viajes“ ausstellen lassen. Manchmal muss dieses auf Papier vorgelegt werden, oft liegt die Information den Fluggesellschaften digital vor.

Welche Gebühr oder Steuer wurde mir vom Konto abgebucht?

Auf einer Abbuchung der Gemeindeverwaltung für Gebühren 2022 gibt es nur den Verwendungszweck „Arbitris“. Übersetzt heißt dies generell „Steuern“, wie finde ich heraus, was da abgebucht wurde? (Jörg U., per E-Mail)

Auf dem „recibo“ finden Sie den Hinweis auf die Internetseite www.atib.es nebst einem Code der mit zwei Großbuchstaben beginnt und dann mit 14 Ziffern angegeben ist. Wenn Sie diesen unter „Tributos locales“ eingeben und „verificar“ anklicken, erfahren Sie, ob es sich um die Grund-, die Kfz-Steuer oder die Gebühren für die Müllabfuhr handelt.

Zweimal im Jahr TÜV (ITV) für Lieferwagen?

Muss ein alter Lieferwagen wirklich zwei Mal im Jahr zum TÜV? (Erika P., per E-Mail)

Furgonetas, die mehr als zehn Jahre alt sind, müssen tatsächlich alle sechs Monate bei einer ITV-Station vorgeführt werden. Das trifft für furgonetas mixtas zu, die bis zu einem Gewicht von 3.500 Kilogramm an Waren oder anderen Transportgütern laden können. Neue Lieferwagen müssen alle zwei Jahre zur Inspektion, zwischen sechs und zehn Jahren dann jährlich.

Helmpflicht für Kinder auf der Skipiste?

Wir planen Skiurlaub in den Pyrenäen. Gibt es in Spanien eine Helmpflicht für Kinder? (Nico Z., per E-Mail)

In Spanien gibt es keine Helmpflicht beim Skifahren für Kinder. Die spanischen Skiverbände empfehlen jedoch Helme für die Pisten.

