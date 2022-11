Wir haben vor Jahren auf den Kanarischen Inseln gelebt und dort eine NIE bekommen. Müssen wir Sie jetzt für Mallorca neu beantragen oder gilt weiterhin die alte Nummer? (Billy U., per E-Mail)

Die NIE (Número de Identidad de Extranjero) für ausländische Residenten und die NIF (Número de Identificación Fiscal) sind persönliche Steuernummern des spanischen Staates, die einmalig zu beantragen und ein Leben lang gültig sind.

Schenkung einer Wohnung

Wir wohnen in Sevilla, meine Mutter, die in Deutschland lebt, möchte mir als Schenkung ihre Zweitwohnung auf Mallorca überschreiben. Wie hoch sind die Gebühren und Steuern für einen solchen Vorgang? (Sylvia M., per E-Mail)

Leider kann ich derartige Rechtsauskünfte nicht geben. Es ist immer ratsam, bei einem Immobilienverkauf einen Rechtsanwalt oder ein Steuerberatungsbüro einzuschalten. Auch ein Notar kann Ihre Fragen beantworten. Wobei sich die Höhe von Steuern und Gebühren immer nach dem Wert der Eigentumswohnung richten.

Gebühr bei Corona-Booster

Wir sind auf der Insel gemeldet und haben gestern die vierte Corona-Impfung erhalten. Im Ärztezentrum hat man uns zur Bezahlung aufgefordert. Wie ist das möglich? (Michael R., per E-Mail)

Es ist mir völlig unbekannt, dass man in einer Einrichtung von IB-Salut zum Bezahlen aufgefordert wird, auch nicht für Covid-Impfungen. Das muss ein Missverständnis sein.

Im Advent nach Cap Formentor

Können wir in der Adventszeit mit dem Pkw zum Leuchtturm auf der Halbinsel Formentor fahren? (Maria T., per E-Mail)

Die Zufahrt zum Leuchtturm am Cap Formentor ist seit Mitte November gesperrt. Es sollten Bauarbeiten beendet werden, die für die Urlaubersaison unterbrochen worden sind. Unter anderem die Verstärkung einer Stützmauer an der Serpentinenstraße. Voraussichtlich sollen die Arbeiten bis zum 23. Januar 2023 andauern. Bis dahin kann nur bis zum Aussichtspunkt Es Colomar gefahren werden.

