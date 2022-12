MZ-Leser Andreas Wirsingheimer ist überrascht: "Spart der Flughafen Mallorca sich jetzt das Reinigungspersonal?", fragt der Mallorca-Resident, der auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub in Deutschland ist. Er schickt ein Video von einem Putzroboter, der durch das Flughafengebäude fährt. Doch so ganz scheint die Maschine, die theoretisch auch Platz für einen Fahrer hätte, nicht zu funktionieren. "Das Ding fährt ziemlich planlos herum und lässt sich leicht aus dem Konzept bringen", schreibt Wirsingheimer. "Fährt dann manche Stellen noch mal ab."

"Selbstverständlich arbeiten weiter Reinigungskräfte für uns" Ein Anruf beim Flughafen ergibt: "Nein, selbstverständlich arbeiten weiterhin Reinigungskräfte für uns", sagt eine Sprecherin. Tatsächlich sind die Maschinen schon seit Februar 2020 im Einsatz. Eine Pressemitteilung von damals bezeichnete das gemeinsame Projekt des Reinigungsunternehmens Sirsa und dem Flughafenbetreiber Aena gar als "Pionierprojekt". Die Unternehmen versprachen sich davon, "die Effizienz und die Leistung zu steigern, um eine Optimierung der Reinigungsarbeiten zu erreichen." /pss