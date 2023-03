Diesen Sommer ist das Rauchen an 28 Stränden auf den Balearen verboten. 15 davon sind auf Mallorca, darunter der berühmt idyllische Sandstrand auf der Halbinsel Formentor im Norden.

Im Jahr 2019 hatten das balearische Gesundheits- und Umweltministerium die Idee "rauchfreier Strand" eingeführt, damals machten nur zwei Gemeinden mit. Doch die Anzahl der rauchfreien Strände ist seitdem jährlich gewachsen. Allein in diesem Jahr sind neun weitere Strände hinzugekommen. Neben dem Strand Formentor haben sich auf Mallorca drei Strände in Pollença neu angeschlossen: Albercutx, Cala Barques und Cala Molins. Auch fünf Strände auf Ibiza sind dazugekommen.

Zigarettenstummel werden häufig im Meeresmüll gefunden

Das Programm soll zum einen Menschen dazu animieren, weniger zu rauchen oder sogar ganz damit aufzuhören. Außerdem soll es die anderen Strandbesucher vor Passivrauch schützen und den Aufenthalt für Nichtraucher angenehmer machen. Die Balearen-Regierung will dadurch ein Netz an familienfreundlichen und "gesunden" Stränden erstellen. Neben den gesundheitlichen Aspekten sollen diese Strände auch frei von Zigarettenstummeln sein. Diese beinhalten verschiedene Stoffe, die giftig für die Umwelt sind und gehören zu den am häufigsten gefundenen Überresten im Meeresmüll.

Die rauchfreien Strände werden mit Schildern, QR-Codes und seit diesem Jahr auch mit einer Fahne als solche ausgewiesen.

An diesen 15 Stränden auf Mallorca ist das Rauchen im Sommer 2023 verboten: