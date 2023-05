Auf Mallorca soll es bald Lufttaxis geben. Mit den drohnenartigen Fluggeräten soll man sich über die Insel bewegen und auch auf die anderen Inseln reisen können. In den innovativen Gefährten soll Platz für zwei bis fünf Personen (inklusive Pilot) sein, heißt es vonseiten des Unternehmens NextNorth, das hinter dem Projekt steht. Die Firma hatte ihre Flugdienste etwa bereits während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar angeboten.

Nun will der Anbieter sich auch auf den Balearen niederlassen. Laut einer Sprecherin des Unternehmens werde der Preis für die günstigste Strecke, als Beispiel innerhalb Ibizas, 95 Euro pro Passagier betragen. Wer sich einen Flug mit anderen teilt (ridesharing) kommt günstiger weg, als wenn er einen privaten Flug bucht. Ob es für Residenten einen Rabatt geben wird, konnte eine Sprecherin bisher nicht sagen.

Warten auf die Genehmigung

Um die Flüge mit den Elektroflugzeugen außerhalb herkömmlicher Flughäfen und Flugplätze anbieten zu können, benötigt NextNorth allerdings noch die Genehmigung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Man hoffe, sie 2024, spätestens 2025, zu erhalten, so die Sprecherin. Die laut dem Unternehmen besonders nachhaltigen Flugzeuge starten und landen senkrecht und werden als eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) bezeichnet. Sie sollen problemlos 100 Kilometer fliegen können, ohne dass die Batterien neu geladen werden müssen.

Laut NextNorth sollen sich Passagiere bei Flügen innerhalb einer Insel wie auch solchen zwischen verschiedenen Inseln 80 Prozent Reisezeit sparen. Mit Reisezeit bezieht sich das Unternehmen laut einer Sprecherin nicht nur auf die Zeit, während der die elektrischen Flugzeuge in der Luft sind, sondern etwa auch auf Wartezeiten an Flughäfen oder Häfen oder während des Passierens der Sicherheitskontrollen. Dadurch, dass neben einem selbst nur weitere vier Personen mitfliegen, verlaufe die Abwicklung deutlich schneller, so die Sprecherin weiter. Passagiere könnten sowohl ein Lufttaxi ganz für sich alleine mieten oder mit anderen Passagieren fliegen.

Die neuen Lufttaxis sollen von sogenannten vertipuertos, also Lande- und Startplätzen für Drohnen, aus starten und dort auch wieder landen. Wo genau diese liegen sollen, ist noch nicht bekannt.

Flüge mit Hubschraubern

Bis die neuen Lufttaxis eingesetzt werden, bietet das Unternehmen Flüge mit Hubschraubern an. Die Zeit bis zur Bewilligung des Drohnen-Projekts will das Unternehmen nutzen, um über die Hubschrauberflüge wichtige Daten zu Routen, möglichen Start- und Landeorten der Drohnen und der Nachfrage vonseiten der Nutzer zu sammeln. Die neuen Flugtaxis sollen eine Alternative zu den bisherigen Reise-Möglichkeiten per Land- und Seeweg darstellen.