Rechtzeitig vor Beginn der Osterwoche und dem Eintreffen zahlreicher Mallorca-Urlauber erhöht der Rote Blitz seine Frequenzen. Die historische Bummelbahn, die zwischen Palma und Sóller verkehrt, startet ab sofort sechs Mal täglich in beide Richtungen. Auch die Straßenbahn, die Sóller mit dem Küstenort Port de Sóller verbindet, erhöht die Zahl ihrer täglichen Fahrten.

Die erste Hinfahrt von Palma nach Sóller findet um 10.10 Uhr statt, weitere Abfahrtszeiten sind dann 10.50 Uhr, 12.15 Uhr, 13.30 Uhr, 15.10 Uhr sowie 19.40 Uhr. Die erste Rückfahrt von Sóller nach Palma ist täglich bereits um 9 Uhr, danach startet der Zug jeweils um 10.50 Uhr, 12.15 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr und 18.30 Uhr.

Mehr Flexibilität für Passagiere

Mit dem erweiterten Fahrplan stelle man sicher, dass Passagiere mehr Flexibilität bei der Hin- und Rückfahrt hätten und dass es in den Abteilen nicht zu voll werde, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens Tren de Sóller vom Montag (11.3.).

Viele Urlauber fahren von Sóller direkt weiter nach Port de Sóller. Die ebenfalls historische Straßenbahn verkehrt ab sofort zwischen 8 und 21 Uhr, je nach Tageszeit im stündlichen oder halbstündlichen Takt. Abfahrt in Sóller ist von 8 bis 19 Uhr jeweils zur vollen Stunde sowie zusätzlich um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr, 17.30 Uhr und um 20.25 Uhr. Zurück von Port de Sóller geht ebenfalls stündlich und halbstündlich zwischen 8.30 Uhr und 21.05 Uhr:

Der Rote Blitz war Anfang Februar nach seiner traditionellen Winterpause, während der Schienen und Fahrzeuge instandgesetzt worden waren, wieder in die Saison gestartet, zunächst mit nur zwei täglichen Fahrten zwischen Palma und Sóller.

Ticketschalter und Preise

Während die Tickets für die Straßenbahn direkt an Bord erworben werden können, gibt es auf der Website von Tren de Sóller Tickets für den Zug sowie auch Kombitickets. Verkaufsschalter sind zudem an den Bahnhöfen von Palma (schräg gegenüber von der Plaça d'Espanya) und Sóller geöffnet.

Die Zugfahrt Palma-Sóller-Palma kostet 28 Euro, das Kombiticket für Zug und Straßenbahn 35 Euro. Passagiere können auch mit dem Überlandbus nach Palma zurückfahren (die einfache Zugfahrt Palma-Sóller kostet 20 Euro) oder auf der Hinfahrt erst in Bunyola zusteigen (Bunyola-Sóller 11 Euro).

Mehr als hundert Jahre Geschichte

Die Strecke der im Jahr 1912 in Betrieb genommenen Bahn führt über insgesamt 27 Kilometer an Vororten und Orangengärten vorbei sowie durch zahlreiche Tunnel - der längste misst fast drei Kilometer - bis nach Sóller. Die Fahrt in der mit rund 30 Stundenkilometern verkehrenden Bummelbahn gilt als Klassiker im Urlaubsprogramm auf Mallorca schlechthin. Für 2022 wurde die Zahl der Fahrgäste mit mehr als einer Million angegeben.