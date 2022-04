Die Überlandbusse auf Mallorca gehören dem Verkehrsverbund TIB an und sind eine gute Alternative zum Mietauto. Über die vergangenen Jahre ist das Streckennetz immer weiter ausgebaut worden. Die Busse fahren nun häufiger. Vom Flughafen aus gibt es zudem vier Direktlinien in die Urlaubsgebiete auf der Insel (Aerotib, Endhaltestellen in Camp de Mar, Can Picafort, Cala Bona und Campos).

Tickets kauft man zunächst einmal an den Automaten und Schaltern der Bahnhöfe und TIB-Stationen. Hier kann man entweder in bar oder mit Debit- oder Kreditkarte einen Fahrschein kaufen. Allerdings handelt es sich um Einzelfahrscheine, die nur für die Fahrt von A nach B berechtigen und nicht zum Umsteigen (Kinder unter 4 Jahren brauchen generell keine Fahrkarte). Besser ist es daher, mit kontaktloser Bank oder Kreditkarte zu zahlen. Sie muss beim Einstieg – und ganz wichtig: auch beim Ausstieg! – an die Lesegeräte im Bus gehalten werden. Der Betrag wird nach der Fahrt automatisch abgebucht, aber nicht angezeigt – was viele Fahrgäste verwirrt. Wichtig zu wissen: Der Preis richtet sich nicht nach der Länge der Strecke, sondern nach den gemachten „Sprüngen“, also den durchquerten Tarifzonen. Der Kauf mit der Bank- oder Kreditkarte berechtigt innerhalb eines Zeitraums von 60 Minuten dazu, bis zu zweimal umzusteigen. Der Ticketkauf per Karte kann noch einen anderen Vorteil haben: Ist man in einer Gruppe mit bis zu fünf Personen unterwegs und zahlt mit ein und derselben Karte, wird der Fahrpreis pro Mitfahrer jeweils um etwa zehn Prozent billiger. Abzuraten ist von einem Barkauf der Fahrkarte im Bus. Laut dem TIB-Verbund geht dabei wertvolle Zeit verloren. Und das lässt man die Kunden spüren. Eine Einzelfahrt innerhalb einer Zone ist somit schnell mal um 40 Prozent teurer als bei den anderen beiden Erwerbsmöglichkeiten. Und zum Umsteigen berechtigt sie auch nicht. Wer auf Mallorca lebt und in einem Rathaus gemeldet ist, kann sich in den Bahnhöfen auch eine sogenannte Tarjeta Intermodal ausstellen lassen, deren Nutzung zu weiteren Rabatten berechtigt. Kinder und Jugendliche unter 17 fahren mit dieser Karte kostenlos. Infos gibt es hier.