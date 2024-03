Ryanair hält weiteres Chaos am Flughafen Mallorca für möglich und warnt Passagiere

Ein Bummelstreik hat am Freitag und Sonntagvormittag für lange Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle auf dem Flughafen Mallorca gesorgt. Am Montag (25.3.) war die Lage laut einer Sprecherin der Betreiberfirma Aena hingegen wieder normal. Ob es rund um die Osterferien auf der Insel weitere Verzögerungen geben wird, ist unklar. Ryanair warnt seine Passagiere schon mal vor. Eurowings hingegen sieht keinen Anlass zur Sorge.

Bitte drei Stunden vor Abflug auf dem Flughafen Mallorca erscheinen

Die irische Fluggesellschaft verschickte am Montag Mails an Passagiere mit anstehenden Mallorca-Flügen, dass sie rechtzeitig auf dem Flughafen in Palma erscheinen sollen. "Wegen des hohen Passagieraufkommens und des Staus an der Sicherheitskontrolle raten wir, drei Stunden vor dem Abflug auf dem Airport zu erscheinen und direkt die Kontrolle zu passieren", heißt es in der Mail.

Bei Eurowings sieht man die Lage lockerer. Es sei nicht geplant, die Passagiere auf mögliche Verzögerungen bei der Kontrolle extra hinzuweisen, sagte ein Sprecher.

Was ist eigentlich auf dem Flughafen Mallorca los?

Der Bummelstreik ist bislang noch etwas nebulös. Offiziell angekündigt war er nicht. "Wir haben keine Kenntnis darüber", so die Aena-Sprecherin. "Die Verzögerungen an der Sicherheitskontrolle kann verschiedene Gründe haben." Auch eine Sprecherin der zuständigen Sicherheitsfirma Trablisa bestritt gegenüber dem "Diario de Mallorca", dass sich das Unternehmen im Arbeitskampf befinde.

Eine der Trablisa-Angestellten bestätigte jedoch gegenüber der MZ-Schwesterzeitung den Bummelstreik. Man sei mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden und halte sich daher streng an die Vorschriften - auch wenn das zu großen Verzögerungen führe.

So forderten die Sicherheitsbeauftragten die Passagiere auf, jedes elektronische Gerät in eine eigene Schale zu legen. Sprich Handy, Ladekabel, Rasierapparat und Laptop kamen in verschiedene Behältnisse, statt wie zuvor in eine Schale. Da jeder der grauen Kästen einzeln geprüft wird, verlangsamte das die gesamte Kontrolle. Einige Passagiere verpassten dadurch ihre Flüge.