Nach dem Zusammenschluss der beiden großen Taxi-Zentralen "Taxis Palma Radio" und "Radio Taxi Ciutat" am 20. März sollen auch das Flottenmanagement sowie eingehende Anrufe und Buchungen der Fahrdienste technisch vereinheitlicht werden. Damit alle Taxi-Zentralen mit künftig mit demselben System arbeiten können, ist nun die App "TaxiClick" an den Start gegangen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wird auch das an der Playa de Palma aktive Unternehmen Taxi Teléfono seine Dienstleistungen künftig über die Anwendung anbieten.

Urlaubern und Residenten stehen so die Dienste einer Flotte von 980 der insgesamt 1.246 in Palma zugelassenen Taxis mit Lizenzen zur Verfügung. Die Anzahl der saisonalen Lizenzen, die zur Verstärkung der Dienste hinzukommen könnten, ist noch nicht bekannt. Auch Taxifahrer, die in der Gemeinde Llucmajor unterwegs sind, nehmen an dem neuen Projekt teil. Künftig sollen zudem weitere aus anderen Gemeinden Mallorcas hinzukommen. Die Telefonnummern werden beibehalten Die Taxifahrer hoffen, dass es der Zusammenschluss der Zentralen und die App Urlaubern und Residenten leichter machen, ein Taxi zu rufen und auch wirklich eines zu bekommen. In der Vergangenheit war es für viele Konsumenten teils schwierig, ein Fahrzeug zu buchen, da die kontaktierte Zentrale zu wenige verfügbare Fahrzeuge zur Verfügung hatte, während eine andere womöglich welche freie gehabt hätte. Durch die neue Zentrale soll Kunden ein Telefondienst mit 32 Mitarbeitern angeboten werden, der rund um die Uhr erreichbar ist. Für für den Flughafen vorbestellte Taxifahrten soll zusätzliches Personal im Einsatz sein. Die neue Zentrale wird den bereits bekannten Namen "Radio Taxi" beibehalten – unter anderem, da er für Besucher anderer autonomer Regionen im Internet leichter zu finden ist. Auch die Telefonnummern der beiden fusionierten Zentralen (971–40 14 14 und 971–20 12 12) werden weiter aktiv sein. Beide werden künftig aber von derselben Telefonzentrale aus bedient. So funktioniert die App Nach der Registrierung, bei der man seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben muss, wird man aufgefordert, eine Zahlungsmethode zu hinterlegen und eine Zieladresse (etwa das eigene Zuhause oder die Arbeit) als Favorit hinzuzufügen. Wer doch lieber anrufen will, kann oben rechts auf das Telefon-Symbol klicken. Klickt man nach Eingabe der Zieladresse auf "Taxameter" wird einem der Preis angezeigt. Vor der Buchung kann man noch angeben, wie viele Sitzplätze man benötigt und wie viele Koffer man hat. Wer links unten auf "buchen" klickt, kann den Tag und die Uhrzeit festlegen. Beim MZ-Test lassen sich Tage innerhalb der kommenden Woche auswählen. Die Anwendung "TaxiClick" ortet den Kunden über GPS-Daten und übermittelt die genaue Abholadresse. Zudem kann man durch die Standortlokalisierung mitverfolgen, wo sich das Fahrzeug befindet. Ist es einmal beim Kunden angekommen, erhält dieser eine Benachrichtigung. Nutzer der App können ein Taxi entweder für sofort bestellen oder die Abholung auf ein bestimmtes Datum und eine Uhrzeit ihrer Wahl timen. Wenn sie den Zielort angeben, zeigt die App einen geschätzten Preis, die voraussichtliche Zeit der Fahrt und die Entfernung bis zum Ziel an. Wer will, kann die Fahrt anschließend in der Anwendung bewerten. Über den Fahrtenverlauf (Symbol der zwei weißen Striche und dann "Fahrten") oder den Punkt "Favoriten" können Nutzer in wenigen Sekunden ein Taxi zu einem kürzlich oder häufig besuchten Ziel anfordern. /sw