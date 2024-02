Mehr Taxen für die Sommermonate auf Mallorca: Vertreter der Taxibranche und der Fraktionen im Stadtrat von Palma haben am Mittwoch (14.2.) einstimmig beschlossen, dass die insgesamt 1.200 Autos des Fuhrparks in der Hochsaison ohne zeitliche Einschränkungen fahren dürfen. Mit dieser Maßnahme hofft die Stadtverwaltung, die Engpässe bei der Taxiversorgung während der Sommermonate in den Griff zu bekommen, die vor allem in den Jahren 2021 und 2022 für Ärger bei Einheimischen und Urlaubern gesorgt hatten.