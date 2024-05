Wenn ihr zu denjenigen gehört, die den Sommer in seiner ganzen Intensität erleben und kein einziges inspirierendes Erlebnis auslassen wollen, werdet ihr im Beso Beach eure Seelenverwandten treffen. Denn wer verkörpert den Sommer besser als eine Strandbar, und ein Kuss am Meer ist die schönste Art, diese Jahreszeit zu feiern.

Warum Beso Beach der Strandclub ist, den man nicht verpassen sollte

Was ist Beso Beach? Es ist kein typisches Restaurant und keine einfache Strandbar. Das Beste an Beso Beach ist das, was man nicht sieht, aber spürt – die Energie, die sich zwischen dem Personal des Beachclubs und den Gästen bewegt.

Die Traumlocation mit überdachtem Restaurant, einem Bereich mit Tischen direkt im Sand mit Pool und Mojito-Bar, liegt am Kilometer langen Strand von Palmanova mit seinem kristallklaren Wasser.

Beso Beach ist integriert in das Hotel Zel Mallorca, dem idealen Ort, um die Essenz des Mittelmeers zu erleben. Der Beachclub ist der Treffpunkt für alle, die Spaß im Freien suchen, hier ergeben sich die Dinge wie von selbst, und der ganze Zauber des Sommers entfaltet sich mühelos.

Beso Beach entführt seine Gäste für einen Nachmittag ins Paradies

Die geschmackvolle, frische, elegante und zu hundert Prozent mediterrane Dekoration, die sich harmonisch in die Natur einfügt, lässt einen direkt eintauchen in eine paradiesische Atmosphäre. Hier könnt ihr den Strand mit Blick aufs Meer und auf das Tramuntana-Gebirge vollkommen entspannt genießen. Alle wollen einfach nur eine gute Zeit haben – und alles steht bereit dafür!

Der Nachmittag im Beso Beach bietet beste Musik mit DJ-Sessions von 13.00 bis 19.00 Uhr. Genießt ein leckeres Essen im frischen Ambiente, lasst euch zum Tanzen verführen und mitreißen vom Rhythmus der Musik und der guten Stimmung, die von den Leuten im Beso Beach ausgeht!

Wer lieber auf das Mittagessen verzichtet, kann sich direkt bei einem Cocktail zurücklehnen und die pulsierende Energie aufnehmen, die einen an diesem Ort – einem der schönsten am Mittelmeer, um den Abend einzuläuten – ergreift. Ab 16.00 Uhr bekommt der Tag eine besondere Magie, und alles kann passieren: Livemusik, Gast-DJs oder Mottopartys, die euch zum Staunen bringen.

Wo sich baskische und mediterrane Gastronomie vereinen

Auch die exzellente gastronomische Qualität gehört zur DNA von Beso. Die Küche wird euren Gaumen erobern: im Herzen baskisch-mediterran, werden Gerichte wie der beliebte arroz de carabineros (Reis mit Riesengarnelen), das txuletón (Steak) von der baskischen Alten Kuh, die rabitas de bogavantes (frittierter Hummer) oder die köstlichen Miesmuscheln. Unter Verwendung der besten Zutaten hat Beso originelle und geschmacksintensive kulinarische Vorschläge kreiert und ein Repertoire an Rezepten geschaffen, die das Beste beider Kochtraditionen vereint.

Wer lieber einen Imbiss in lockerer Atmosphäre zu sich nehmen möchte, kann aus der Karte am Pool wählen: Saftige Burger, originelle Sandwiches, Hummus, eine Portion Kroketten oder einen knackigen Salat – und dazu könnt ihr ein erfrischendes Bad im Pool genießen und in Bali-Betten relaxen. Gibt es einen besseren Plan für den Sommer?

Beso Beach – originelle Unterhaltung, die ihr immer schon ausprobieren wolltet

Einzigartige, unvergessliche Erlebnisse – all das bietet euch Beso Beach, der Beachclub, der in der Region ein Maßstab für gute Unterhaltung ist. Beste Musikauswahl in einer extra für das Beso-Publikum geschaffenen Atmosphäre sowie ein ehrlich gelebter Service sind die Zutaten, die das Freizeitangebot von Beso komplett machen.

Beso Beach ist der Ort, an dem jeder sein und sich zeigen kann, wie er ist, ein Refugium für freie Seelen, die sich in einer authentischen Umgebung treffen – umgeben von der Schönheit des Mittelmeers und offen für neue Erfahrungen, die nur Beso Beach möglich macht.

