Bierkönig auf Mallorca eröffnet mit bis zu 535 Gästen

Erste Gäste am Donnerstagmittag vor dem Bierkönig in der Schinkenstraße.

Erste Gäste am Donnerstagmittag vor dem Bierkönig in der Schinkenstraße. Foto: Wohlfeil

An der Playa de Palma auf Mallorca wird wieder in großem Stil eingekehrt, wenn auch noch lange nicht entfesselt gefeiert: Am Donnerstagmittag, um 12.30 Uhr, hat nach Monaten der coronabedingten Schließung das Kultlokal Bierkönig in der Schinkenstraße wiedereröffnet. An die 150 Gäste standen vor dem Eingang des "Pancho", um hineinzukommen. Bis zu 535 Gäste können bewirtet werden, wie ein Aushang am Eingang verriet.



"Das sieht schon sehr gut aus - und sehr geordnet", kommentierte etwa die ebenfalls herbeigeilte Ballermann-Sängerin Isi Glück. "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung."

Trotz Corona-Auflagen - Einlass nur nach Anmeldung, QR-Codes zur Nachverfolgung, maximal vier Gäste an einem Tisch - war die Stimmung unter den ersten Besuchern gut. "Vielleicht ist es noch ein bisschen früh, aber immerhin werden die Regen eingehalten", kommentierten Heiko (34), Chris (28), Joel (28) und Marcel 26.



Jonas und Lisa Freigericht aus Hessen hatten auf Facebook von der Eröffnung erfahren. "Wir haben sofort gebucht und sind mit dem Taxi für 80 Euro aus Can Picafort gekommen."

"Das Leben hat wieder einen Sinn. Normalerweise bin ich fünfmal im Jahr hier. Auch letztes Jahr war ich hier beim kurzen Opening - es war eine komische Atmosphäre", sagt Ella (36) aus Leverkusen.