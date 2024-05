Das Wetter in Ses Salines: Ein 7-Tage-Wetterbericht für entspannte Tage auf Mallorca (19.5.2024)

Wetterübersicht für Ses Salines - Was bringt uns die nächste Woche?

Der Frühling auf Mallorca präsentiert sich in Ses Salines mit einem gemischten Bild aus Sonne, Wolken und leichten Regenschauern. Die milde brise des Mittelmeers sorgt für angenehme Temperaturen, wie die Daten des aktuellen 7-Tage-Wetterberichts zeigen.

Start in die neue Woche: Bewölkung und leichter Temperaturanstieg

Am Sonntag, den 19. Mai 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Ses Salines eine bedeckte Wolkendecke. Die Temperaturen liegen bei behaglichen 21°C, während ein leichter Wind mit geschätzten 5 km/h durch die Straßen weht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 64% und der Luftdruck steht bei 1010 hPa. Der Morgen beginnt früh um 4:30 Uhr mit dem Sonnenaufgang und der Abend erstreckt sich bis 18:58 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Ein Hauch von Regen: Frische Erfrischung auf der Insel

Der Montag, 20. Mai, und der Dienstag, 21. Mai, bringen leichten Regen nach Ses Salines, was die Natur willkommen heißen wird. Mit Temperaturen von 20°C und 23°C und einer weiterhin sanften Brise ist für angenehme Abkühlung gesorgt. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht bis zu 7 km/h. Ein idealer Moment für Spaziergänge unter dem mediterranen Himmel nach einem kurzen Regenschauer.

Klimatische Beständigkeit: Wenige Wolken und konstante Temperaturen

Von Mittwoch, den 22. Mai, bis Samstag, den 25. Mai, hält sich das Wetter in Ses Salines auf einem konstanten Niveau. Wir sehen Temperaturen von 21-23°C, mit wenigen Wolken am Mittwoch und wechselnder Bewölkung gegen Wochenende. Es erlaubt Urlaubern und Einheimischen, Outdoor-Aktivitäten mit Vertrauen in das milde Klima zu planen. Die Winde bleiben mäßig und fördern eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck im komfortablen Bereich bleiben.

Bleibt das Wetter stabil? Ein Blick auf den Wochenausklang

Wenn wir uns dem Ende der Woche nähern, zeigt sich das Wetter in Ses Salines weiterhin wohlgesonnen. Der Sonntag, den 26. Mai, präsentiert sich mit 23°C und gebrochenen Wolken, die das typische Bild dieser Jahreszeit sind. Perfekt für einen entspannten Ausklang des Wochenendes auf der schönen Insel Mallorca.

Die Wetterlage in Ses Salines bietet insgesamt die ideale Atmosphäre für eine Reihe von Freizeitaktivitäten, von ausgedehnten Spaziergängen entlang der Küste bis hin zu gemütlichen Abenden in den landestypischen Restaurants. Genießen Sie die frühlingshaften Tage, die Mallorca Ihnen bietet, und lassen Sie sich von gelegentlichen Regentropfen nicht abschrecken.

