Wetter in Bunyola: 7-Tage-Prognose vom 19. bis 26. Mai 2024 (19.5.2024)

Prognose für das Wetter in Bunyola: Von bedeckten Wolken bis klarem Himmel

Den Einwohnern und Besuchern von Bunyola steht eine Woche bevor, in der das Wetter eine facettenreiche Mischung aus bedecktem Himmel, leichten Regenschauern und sonnigen Abschnitten bereithält. Die Temperaturen bleiben im angenehmen Frühlingsbereich, was ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten im Freien verspricht.

Wetter in Bunyola am Sonntag dem 19. Mai 2024

Am Sonntag den 19. Mai beginnt die Woche mit einem bedeckten Himmel, was jedoch keine starken Einschränkungen für Outdoor-Aktivitäten bedeutet, da die Temperatur bei moderaten 21°C liegt. Bei einem sanften Wind von nur 3 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 53%, lässt es sich gut in den Tag starten. Der Sonnenaufgang um 4:31 Uhr verheißt einen frischen Morgen und bis zum Sonnenuntergang um 19:00 Uhr können die milden Temperaturen genossen werden.

Erwartete Niederschläge Mitte der Woche

Die Woche setzt sich fort mit einer leichten Änderung im Wetter, so ist für Montag den 20. Mai leichter Regen prognostiziert. Die Temperaturen sinken ein wenig auf 19°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 66% steigt. Der Himmel könnte grau erscheinen, doch der Niederschlag könnte auch eine willkommene Abkühlung darstellen.

Herrliches Wetter am Dienstag mit klarem Himmel

Optimale Bedingungen zeigt das Wetter am Dienstag den 21. Mai: Ein klarer Himmel dominiert diesen Tag mit einer erhöhten Temperatur von 22°C und einem leicht frischen Wind von 5 km/h. Der perfekte Tag, um die Sehenswürdigkeiten von Bunyola zu erkunden oder sich in den schönen Landschaften der Region zu entspannen.

Leicht wechselhaftes Wetter zum Wochenende hin

Die darauf folgenden Tage bringen ein wechselhaftes Bild: leichte Regenschauer am 22. Mai, dann wieder aufklarend mit teilweise bewölktem Himmel. Doch keine Sorge, die Temperaturen halten sich stetig in einem angenehmen Bereich von 21°C bis 23°C. Zum Ende der Woche, am 26. Mai, erleben wir sogar einen Anstieg auf sommerliche 26°C bei immer noch geringer Luftfeuchtigkeit von 36% und einem leichten Wind.

Die Bunyola-Wetterwoche bietet alles, was das Herz begehrt – von Erholung unter den klar blauen Mai-Himmeln bis hin zu erfrischenden Spaziergängen in der Natur während eines leichten Regenschauers. Perfekte Bedingungen für Touristen und Bewohner gleichermaßen, um die Insel Mallorca in ihrer ganzen Pracht zu erleben und zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:25:02. +++