Wetteraussichten für Artà: 19.05.2024 bis 26.05.2024 - Frühlingshafte Temperaturen und Wechsel von Sonne und Regen

Wochenübersicht: Das Wetter in Artà vom 19. bis 26. Mai 2024

Die Stadt Artà auf Mallorca präsentiert sich im späten Mai mit einem wechselhaften Wetterbild, das von überwiegend bewölkten Tagen bis hin zu einigen Sonnenstunden reicht. Die Temperaturen bewegen sich angenehm um die 20°C-Marke, was typisch für das Frühlingswetter auf der Insel ist. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie von Wetter, Temperatur, Wind und weiteren Faktoren in der nächsten Woche erwarten können.

Wetterdetailprognose für Artà

19.05.2024: Der Start in die Woche wird von überwiegendem Bewölk begleitet, wobei die Temperatur auf eine angenehme Höhe von 20 Grad Celsius klettert. Der Wind bläst dabei mit moderaten 7 km/h. Vor dem Haus treten Sie in ein Tageslicht, das um 4:28 Uhr mit dem Sonnenaufgang beginnt und sich um 18:57 Uhr mit dem Sonnenuntergang verabschiedet. 20.05.2024: Am Sonntag nehmen die Wolken etwas zu und es kommt zu moderatem Regen, während das Thermometer auf 18 Grad Celsius sinkt. Eine leichte Brise weht mit 3 km/h. 21.05.2024: Der darauffolgende Tag lädt mit einer Mischung aus Sonne und leichtem Regen zu einem abwechslungsreichen Tag ein. Bei 20 Grad Celsius und einem Wind von 5 km/h kann man dennoch angenehm die Natur genießen. 22.05.2024: Zur Wochenmitte ziehen wenige Wolken auf und die Temperaturen steigen auf angenehme 22 Grad Celsius an, während der Wind auf 9 km/h zunimmt. 23.05.2024: Mit verstreuten Wolken geht es weiter, das Quecksilber steht bei 19 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 7 km/h beständig. 24.05.2024: Das Wochenende naht mit einem Himmel, der von teilweise dichten Wolken bedeckt ist, und hält die Temperatur auf 19 Grad Celsius. 25.05.2024: Samstag zeigt sich das Wetter in Artà mit teilweise dichten Wolken, während das Thermometer erneut die 20-Grad-Marke erreicht. 26.05.2024: Die neue Woche beginnt mit überwiegend dichten Wolken und einer Temperatur von 21 Grad Celsius. Ein idealer Tag, um die kulturellen Angebote von Artà zu erkunden oder die Natur rund um die Stadt zu genießen. Wetteranalyse und Prognose:

Im Allgemeinen bietet Artà am Ende des Mai eine wunderbare Mischung aus frühlingshaften Temperaturen und wechselhaften Wetterbedingungen, die sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch gemütliche Tage im Innenbereich geeignet sind. Der Wind bleibt die ganze Woche über relativ schwach, was das Gefühl von milde warmem Frühlingswetter verstärkt. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in einem angenehmen Bereich und der Luftdruck verspricht insgesamt stabile Wetterbedingungen.

Demnach können sich Einheimische und Besucher auf eine Woche einstellen, die sowohl sonnige Momente als auch gelegentlichen Regen bereithält – eine typische Frühlingswoche auf der wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:23:12. +++