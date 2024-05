Wettervorhersage Palma de Mallorca: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer erwarten Sie (19.5.2024)

Überblick über das Wetter in Palma de Mallorca

Palma de MallorcaPalma, die pulsierende Hauptstadt der Balearen, steht eine Woche gemischten Wetters bevor. Die Inselbewohner und Besucher können sich auf eine Bandbreite von sonnigen Tagen bis hin zu leichten Regenschauern einstellen. Kühlere Temperaturen weichen im Laufe der Woche etwas höheren Werten, sodass die ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten und die Erkundung der Stadt gekommen ist.

Die Wetteraussichten für Palma de Mallorca im Detail

Am Sonntag, den 19. Mai 2024, zeigt sich der Himmel über Palma mit bedeckten Wolken. Mit angenehmen 22°C und einer leichten Brise von 5 km/h bleibt es überwiegend trocken, was den Tag zu einem perfekten Anlass für einen Besuch der Altstadt macht. Der Sonnenaufgang begrüßt Sie bereits um 4:31 Uhr und läutet einen vielversprechenden Tag ein, bevor die Sonne um 19:00 Uhr wieder setzt.

Montag, der 20. Mai 2024, bringt leichten Regen und bietet eine willkommene Abkühlung mit 20°C. Bei einer relativen Feuchtigkeit von 68% und gleichbleibenden Windgeschwindigkeiten können Sie den Regenschirm auspacken und die frische Inselbrise genießen. Der frühe Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und die Abenddämmerung um 19:01 Uhr rahmen diesen etwas feuchteren Tag ein.

Die folgenden Tage, vom 21. bis zum 22. Mai 2024, punkten mit klarem Himmel und sommerlichen 24°C. Ein perfekter Zeitpunkt, um die Strände Mallorcas zu besuchen oder bei einer Bootsfahrt das Mittelmeer zu erkunden. Der Wind weht mild und die Luftfeuchtigkeit ist niedrig, was das Wohlbefinden steigert.

Das Wochenende kündigt sich mit etwas variableren Wetterverhältnissen an. Zum 25. Mai 2024, einem Samstag, werden gebrochene Wolken erwartet, jedoch bleibt es bei angenehmen 22°C. Steigender Luftdruck deutet auf stabiles Wetter hin, und die Feuchtigkeit nimmt leicht zu.

Die neue Woche startet mit einem ähnlichen Szenario: Gebrochene Wolken am 26. Mai 2024 und Temperaturen, die auf sommerliche 26°C klettern. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchigkeit auf einem angenehmen Niveau.

Wetterprognose für die kommenden Tage in Palma de Mallorca

Wochenendausblick für Palma de Mallorca

Am bevorstehenden Wochenende können sich die Einwohner und Gäste von Palma auf zwei Tage mit 22°C und 26°C freuen. Während der Samstag gebrochene Wolken präsentiert, kündigt sich für Sonntag eine wärmere Temperatur mit gleicher Wetterlage an. Die Sonne geht an diesem Wochenende gegen 4:27 Uhr auf und ausgedehnte Sonnenuntergänge können bis etwa 19:05 Uhr genossen werden.

Planen Sie Ihre Tage im Einklang mit der wunderschönen Inselwelt Mallorcas und nutzen Sie die angenehmen Temperaturen für all Ihre geplanten Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:38:18. +++