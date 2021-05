Alle aktuellen Corona-Zahlen auf Mallorca auf einen Blick

Wie es um die Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln steht, ist ab sofort einer neuen Online-Übersicht der Balearen-Regierung zu entnehmen. Das am Dienstag (25.5.) auf einer Pressekonferenz vorgestellte "Dashboard", wie derlei Darstellungen in der Online-Welt genannt werden, gibt Auskunft über alle relevanten Corona-Indikatoren.

Auf insgesamt sechs Seiten finden sich die bislang verstreut veröffentlichten Fallzahlen, Inzidenz-Werte, Test-, Impf- und sonstigen Corona-Statistiken. Sie werden laufend aktualisiert und lassen sich sowohl für die Balearen insgesamt als auch für die einzelnen Inseln und die jeweiligen Gemeinden abrufen.

Der "visor covid-19" ist nur auf Katalanisch verfügbar, erschließt sich aber in den meisten Fällen auch jenen Nutzern, die die Inselsprache nicht verstehen. Eine Übersetzung wäre "eine gute Idee", so Corona-Sprecher Javier Arranz auf MZ-Nachfrage, geplant ist sie aber offensichtlich nicht. Das Portal lässt sich hier aufrufen.

Die Corona-Inzidenz die in der neuen Darstellung an erster Stelle angegeben wird, ist nicht die in Deutschland am meisten beachtete 7-Tage-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen), sondern die 14-Tage-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen). Sie beträgt derzeit balearenweit 40,54. Die 7-Tage-Inzidenz findet sich auf Seite 3 der Übersicht und beträgt für Mallorca und die Nachbarinseln derzeit 19,03.