Patienten des öffentlichen Gesundheitssystems auf Mallorca und den Nachbarinseln können ab sofort in einem digitalen Patientenportal Ergebnisse von Labortests und andere Daten ihrer Krankenakten einsehen und herunterladen. Durch die Neuerung sollen der Informationsfluss für die Nutzer vereinfacht und zugleich die Mitarbeiter in den Gesundheitseinrichtungen entlastet werden.

Wie die Gesundheitsbehörde IB-Salut am Mittwoch (7.12.) bekannt gab, können sich die Nutzer - ganz egal, in welchem öffentlichen Krankenhaus oder in welchem Gesundheitszentrum sie in Behandlung sind - im Patientenportal entweder mit ihrem elektronischen Personalausweis oder über das digitale Identifikationssystem Cl@ve anmelden (hier der Link zum Portal).

Allerdings verfügen aktuell nur rund zwei Prozent der Bevölkerung über diese elektronische Kennung, wie die Verantwortliche für die Patientenbetreuung bei IB-Salut Eugenia Carandell zugibt. Urlauber profitieren ohnehin nicht vom neuen Patientenportal, es ist Mallorca-Residenten vorbehalten, die über eine hiesige Gesundheitskarte (tarjeta sanitaria) verfügen.

Ent- oder Belastung fürs Personal

Bereits zuvor ließen sich auf dem Patientportal Arzttermine ausmachen sowie Corona-Testergebnisse und elektronische Rezepte herunterladen. Ob die Neuerung tatsächlich die gewünschte Entlastung des Personals bringt muss sich erst herausstellen: All jene Nutzer, die selbst nicht mit der Technik klarkommen, sollen auf Nachfrage vom Gesundheitspersonal angeleitet werden. Eine neue Aufgabe also für das medizinische Personal, das ohnehin schon unter der hohen Arbeitslast klagt. /somo