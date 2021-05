Marcel Remus: Alles anders als alle anderen - auch in Zeiten von Corona!

Es sind wilde Zeiten, in denen wir uns befinden! Zeiten, in denen man enger zusammenrückt und auch mehr zusammenhält. Die wirtschaftliche Corona-Krise und das damit verbundene Ausmaß steht der Welt sicherlich noch bevor. Im Bereich der Luxus-Immobilien auf Mallorca ist hingegen nichts von einer Krise zu spüren, bestätigt Immobilien-Unternehmer Marcel Remus: „Mallorca ist derzeit so angesagt wie nie, und vermögende Kunden legen ihr Geld hier in Betongold an!"

"Die Weltwirtschaftskrise von 2008/2009 habe ich damals als Chance für mich gesehen, mich in diesem hart umkämpften Haifischbecken der Mallorca-Immobilienmakler selbstständig zu machen! Ich war gerade einmal 23 Jahre alt, aber unglaublich motiviert! Heute bin ich 34 und noch motivierter!" Sein Motto von Tag eins an: Alles Anders Als Alle Anderen! Die 5 A's. Und auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 hat Remus noch einiges geplant:

In über 100 Folgen „mieten, kaufen, wohnen" für den deutschen Fernsehsender VOX, in 35 Folgen „Abenteuer Leben" (Kabeleins) und in zig RTL-Beiträgen zeigte er Luxuskunden Immobilien für Millionen auf Mallorca. Das Klischee von Luxus und Lifestyle wird stets bedient. „Vielleicht denkt der ein oder andere, wenn er mich im Fernsehen sieht, ich sei schnöselig, aber die, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich eigentlich ganz nett bin." Ab 4. Juni kommen bei ntv Deluxe 7 neue Folgen mit dem Jungunternehmer, die auf Mallorca produziert wurden!

Die große Remus Lifestyle Night, eine exklusive Party für seine 500 Top Kunden und Stargästen wie u.a. Hollywoodstar Marcia Cross, Andie Macdowell, Supermodell Elle Macpherson wird dieses Jahr hoffentlich im August wieder stattfinden können. „Wir stecken mitten in der Planung inklusive Corona-Sicherheitsmaßnahmen".

2019 hat Marcel Remus einen Erfolgsratgeber zusammen mit dem Finanzbuchverlag veröffentlicht. Der Titel: „Alles anders als alle anderen! Mein Erfolgsgeheimnis und wie auch du es schaffen kannst!" Wenige Monate später wurde das Buch vom "Manager Magazin" zum Bestseller gekürt. In Kürze erscheint die Neuauflage!

Das erste Social-Media-Haus der Welt

In diesem Jahr hat sich Makler Remus wieder etwas überlegt, um seinem Motto der 5 A's treu zu bleiben: Villa Remus - Das erste Social-Media-Haus der Welt! „Ich habe Ende 2019 eine Villa am Golfplatz von Son Vida gekauft und meine Follower auf Instagram und Facebook haben abgestimmt, wie das Haus renoviert werden sollte". Hunderte Kommentare und Meinungen, Likes und Klicks kamen dabei zusammen.



Soll das Küchendesign „Antica Roma" oder „Louis Vuitton" sein? Welche Fassadenfarbe gefällt den Followern? Oder die Community konnte abstimmen, ob der Garten der Villa „mediterran" oder „tropisch" bepflanzt werden soll. Selbst der Briefkasten wurde von den Followern ausgewählt.

Die Villa steht Feriengästen und Urlaubern ab sofort wochenweise zur Anmietung zur Verfügung. Auf 2.300 Quadratmeter parkähnlich angelegten Garten mit 100 Quadratmeter-Pool, Whirlpool und Outdoor Fitness Bereich bietet die Villa mit 700 Quadratmeter Wohnfläche insgesamt Platz für 10 Personen. 5 große Schlafzimmer, 7 Bäder, Luxusküche, Sauna, 2 Kamine, Fitnessstudio und Garage. Preis ab 1.950,-€ pro Nacht. Anfragen und Buchungen per Mail an Info@marcelremus.com



Soziales Engagement

"Doch auch wenn sehr vieles die letzten Jahre so ziemlich perfekt lief, sollte man dennoch nie vergessen, dass es auch Menschen gibt, die Hilfe und Unterstützung benötigen", sagt Remus besorgt. Seit Jahren unterstützt er die "Elton John Aids Foundation", die RTL Organisation „Wir helfen Kindern" und in diesem harten Corona-Jahr gehen regelmäßig Spenden an die Organisation Caritas Mallorca.



"Ich möchte hier gar nicht ausführlichst über Marktberichte, Kurven, Umsätze, Statistiken, Käufernationalität und Zukunftstrends philosophieren. Allein zwischen Ostern bis heute konnte ich innerhalb dieser vergangenen 7 Wochen 12 Deals mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 52 Millionen Euro abschließen. Am Ende bringen dem Käufer oder Verkäufer irgendwelche Statistiken auch nicht viel, denn das Geschäft mit den Luxusimmobilien auf einer Ferieninsel wie Mallorca hängt einzig und allein von dem Menschen ab. Von der Persönlichkeit, von dessen Antrieb, Motivation und Leidenschaft sowie dem Feuer, das man in diesem Job braucht, um sich tatsächlich von jedem Nullachtünfzehn-Makler hier abzuheben!"

Das Unternehmen von Remus besteht aus einem kleinen Team: Mutter Silke und Assistentin Bettina. Das Büro in Palma befindet sich gegenüber der Clínica Son Dureta, und es gibt noch eine Dependance im Luxus Resort und Spa St.Regis Mardavall. Dort finden Sie das Remus-Team am Schreibtisch direkt vor dem Frühstückssaal.

„Warum sollten Sie mit mir arbeiten? Weil ich anders bin als alle anderen! Ich freue mich, Sie kennen zu lernen! Vollgas & Attacke!"