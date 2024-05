4 Millionen Euro im Jahr: Wie ein Unternehmer mit illegaler Ferienvermietung auf Mallorca groß Kasse macht

Den Behörden auf Mallorca ist offenbar (endlich) ein dicker Fisch in Sachen illegaler Ferienvermietung ins Netz gegangen. Ein einzelner Unternehmer soll in Palma drei komplette Wohnhäuser über Internetportale an Urlauber vermieten. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, kassiert der Spanier damit an die 4 Millionen Euro im Jahr.

Als Eigentümer der verschiedenen Betreiberfirmen taucht immer wieder der Name Javier Sánchez Arco auf. Wie die mallorquinische Zeitung "Última Hora" schreibt, wird sogar in den "Panama Papers" über die Scheinfirmen gewarnt, die ihren offiziellen Sitz in Steuerparadiesen wie Panama oder Malta haben. Das Tourismusministerium hat nun Ermittlungen eingeleitet und den Fall bereits protokolliert. Solange keine Entscheidung getroffen ist, dürfen die Wohnungen aber weiter vermietet werden.

Hier befinden sich die illegal vermieteten Ferienwohnungen

Die "Toros Apartamentos", wegen ihrer Nähe zur Plaza de Toros, in der Calle Gaspar Bennazar 26 werden offiziell von der Grupo Jayda Inversiones geführt. Es handelt sich um zehn Wohnungen mit ein oder zwei Zimmern. Insgesamt bieten sie Platz für 56 Urlauber. Die meisten Räume sind mit Extra-Liegen und Sofas ausgestattet, um die Bettenanzahl zu erhöhen.

Die Firma Alfonso el Magnánimo Developments vermietet um die Ecke in der Calle Aragó 87 zwölf Wohnungen an insgesamt 72 Urlauber. Und zuletzt die Son Llull S.L., die unter der Bezeichnung Can Pere Antoni Apartamentos wegen der Strandnähe im Viertel Foners (Calle Pare Guillem Vives 24) 46 Betten vermietet.

Ab 300 Euro die Nacht für eine Wohnung

Die Wohnungen werden für einen Preis ab 300 Euro die Nacht auf Seiten wie Booking angeboten. Einzelne Wochenenden im Juli und August sind schon ausgebucht. Das zeigt den Erfolg der illegalen Vermietung.

Die Ermittlungen werden insofern gestört, dass der Unternehmer falsche Lizenzen für die Ferienvermietung vorweist. Zwei davon sind zwar echt, gehören aber zu Immobilien in Inca und Pollença. In Palma ist die Ferienvermietung in Wohnhäusern gänzlich verboten.