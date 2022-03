Wie ist es möglich, den Verkauf von Immobilien an Ausländer auf Mallorca und den Nachbarinseln zu begrenzen? Darüber macht sich vor allem die Partei Més per Menorca Gedanken. Das Balearen-Parlament hat am Mittwoch (2.3.) eine Eingabe der kleinen Schwesterpartei von Més per Mallorca durchgewunken, in der die Landesregierung dazu verpflichtet wird, eine Arbeitsgruppe zu gründen, um das Thema zu eruieren. Ergebnis dieser Gruppe soll ein Bericht sein, in welchem Umfang und unter welchen rechtlichen Bedingungen ein Verkaufslimit an Ausländer möglicherweise umsetzbar ist.

Mehr zum Thema Debatte im Parlament: Werden die Immobilienverkäufe an Ausländer auf Mallorca begrenzt?