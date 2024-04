Adelfas de Es Trenc – Leben und Urlauben im Inselsüden am Meer

Eine besondere Gelegenheit für Insel-Liebhaber, die am Meer leben möchten: Das Adelfas de Es Trenc Projekt von URNOVA bietet fußläufige Nähe zur Platja d‘es Trenc Strand – einem der natürlichsten und längsten Strände der Insel. Ihr neues mallorquinisches Zuhause liegt bei Sa Ràpita in der Gemeinde Campos im Süden Mallorcas. Die hochwertige und umweltfreundliche Wohnanlage soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden.

Die Neubauanlage Adelfas am Es Trenc. / Urnova

Umgeben von Oleanderblüten – im eigenen Garten oder auf der eigenen Dachterrasse

Der Name der Anlage weist auf den üppigen, weißen und rosafarbenen Oleander („Adelfas“) hin, der im mediterranen Gemeinschaftsgarten mehrmals jährlich blüht. Der Wohnkomplex besteht aus 69 modernen Wohnungen in neun unabhängigen Gebäuden, entworfen in elegantem, weißem Stil mit typisch lokalen Natursteinakzenten. Wählbar sind Penthouse-Wohnungen mit privaten Dachterrassen oder Erdgeschosswohnungen mit eigenen Gärten, optional mit zwei oder drei Doppelschlafzimmern. Jede Wohnung verfügt über großzügige Terrassen, einen geräumigen Wohn- und Essbereich, eine modern ausgestattete Küche (Nolte) und zwei hochwertige Bäder, eines en suite. Die durchgängigen Glasfronten der Balkone sorgen für lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Die Wohnungen variieren in der Größe von 123 bis 156 Quadratmetern, die Dachterrassen der Penthouses messen 70 oder 115 Quadratmeter und die Gärten der Erdgeschosswohnungen 60 oder 90 Quadratmeter.

Toll: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Mediterranes Wohnen mit Energieeffizienz-Zertifikat der Klasse A

Ökologisch durchdacht, mit nachhaltigen Heizungs-, Kühl- und Luftentfeuchtungssystemen dank Wärmepumpe, erfüllt die Anlage alle Anforderungen an erneuerbare Energie und bietet eine umwelt- und kostenschonende Energieversorgung. Alle Wohnungen erreichen das auf Mallorca vorgeschriebene Energieeffizienz-Zertifikat Klasse A. Zu jeder Wohnung gehört ein überdachter Stellplatz am Rande der Anlage. Hier wird durch Solaranlagen auf den Parkdächern und Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Dingen Mobilität gleichfalls zukunftsweisend gedacht. Im Herzen der Anlage befindet sich ein großer Salzwasserpool mit Kinderbereich. Eine phantastische Gemeinschaftsterrasse am Pool lädt zum Sonnenbaden ein, ausgestattet mit komfortablen Liegen, stilvollem Terrassenmobiliar und Sonnenschutz. Ein ausschließlich für die Bewohner zugängliches, modernes Fitnessstudio ergänzt das sportliche Angebot.

Ihr neues Zuhause: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Freizeitaktivitäten in Meeresnähe

Die Region ist ein Paradies für Sonnenanbeter und Wassersportler. Unweit des neuen Zuhauses an der Südküste bei Sa Ràpita liegen nicht nur zauberhafte Buchten, sondern weitere schöne und lange Sandstrände wie die Platja de Ses Covetes oder die Platja de Sa Ràpita. Das türkisblaue und ruhige Meer lädt zu Aktivitäten wie schwimmen, tauchen oder schnorcheln ein und ist insgesamt ideal für den Wassersport. Alles ist möglich: Segeln, Motorbootfahren, Kajakfahren, Wasserski, Stand Up Paddle und ähnliches. Zumal sich in der Nachbarschaft die kleinen Yachthäfen von Sa Ràpita und von S’Estanyol befinden. Optimale Bedingungen sind dank der weiten, nur schwach besiedelten Landschaft und dem flachen Gelände auch für das Radfahren, Laufen und Wandern gegeben. Die Küste ist in kühleren Jahreszeiten ideal für ausgedehnte Meeresspaziergänge und im Winter darf an den langen Stränden sogar entlanggeritten werden. Ebenfalls gehören Fußball-, Tennis- und Paddle-Plätze zur sportorientierten Infrastruktur. Um es mit einem Satz zu sagen: Der Süden der Insel ist bekannt für seine vielfältige Freizeitmöglichkeiten an der frischen Luft, im oder auf dem Meer und unter einer konstant scheinenden Sonne, weit über die Badesaison hinaus.

Weitläufig: Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Hohe Lebensqualität mit schneller Stadtanbindung

Die Adelfas de Es Trenc sind nicht nur perfekt als Feriendomizil, sondern laden ein, ganzjährig diesen Wohnkomfort und die traumhafte Umgebung zu genießen. Vom Wohnkomplex gelangt man in etwas mehr als einer halben Stunde in die Hauptstadt Palma und noch schneller zum Flughafen. Das Zentrum der kleinen und charmanten Gemeindehauptstadt Campos ist nur zehn Minuten entfernt, und verfügt über vielfältige Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten, Restaurants, Cafés, medizinische Versorgung durch Ärztehäuser, und große Supermarktketten am Ortsrand – schlichtweg alles, was man zum Leben braucht. Dabei sei vor allem die große kulinarische Vielfalt mit einheimischer und internationaler Küche vor Ort und in den benachbarten Orten hervorgehoben. Die umliegenden Sandsteindörfer wie Santanyí und Ses Salines sowie der auch bei Einheimischen beliebte Ort Colònia de Sant Jordi mit seinen Buchten und Stränden bieten Einblicke in das ruhige Dorfleben und unbeschwertes Dasein am Meer. Erleben Sie scheinbar endlos lange Sommer, milde Winter, einen blühenden Frühling und angenehm warmen Herbst. Im Süden der Insel scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, und das Leben zeigt sich von seiner schönsten Seite.

Einfahrt der Wohnanlage Adelfas auf Mallorca. / Urnova

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom Leben und Urlauben auf der Sonnenseite Mallorcas in unvergleichlicher Lage am Meer mit hohem Wohnkomfort. Leben Sie dort, wo andere nur Urlaub machen.

