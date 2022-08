Mallorca hatte noch einen gut bei Zaz, der französischen Sängerin, die 2019 nur Stunden vor Beginn und aus nicht hundertprozentig geklärten Gründen ein Konzert in Palma absagen ließ.

Nun also ein neuer Anlauf: Gemeinsam mit ihrer fünfköpfigen Band vermochte die Songwriterin ("Je veux") am Sonntagabend (31.7.) auf dem Gelände des Mallorca-Live-Festivals in Magaluf ausgesprochen gute Laune zu verbreiten.

Wie ein Flummi fegte Zaz über die Festival-Bühne in Magaluf

Mal leise-chansonmäßig, mal swingend-tanzbar, mal schrill-rockig, mal theatralisch-pompös, aber stets voll und ganz da fegte das 42-jährige Energiebündel wie ein Flummi über die mit Kronleuchter und Lebensbaum bestückte Bühne. In über anderthalb Stunden erklangen sämtliche ihrer großen Hits (neben "Je veux" etwa "La vie en rose" oder "On ira") sowie auch viele der Songs ihres jüngsten und fünften Albums, "Isa".

Zaz spricht so wenig Spanisch wie viele ihrer Zuhörer Französisch. Dennoch gelang es der stimmgewaltigen Sängerin den Kontakt zum Publikum aufrechtzuerhalten - wo es mal hakte, sorgten ihre aufmunternden blitzschnellen Box-Bewegungen und kleinen Schreie dafür, dass die Begeisterung schnell wieder aufflackerte. In den ehemaligen Aquapark in der Gemeinde Calvià gekommen waren geschätzt an die 2.500 Menschen, mehrheitlich weit über 30 Jahre alt.

Am Ende, kurz vor der zweiten Zugabe, unterstrich Zaz noch einmal, wie leid es ihr getan hätte, 2019 das Konzert abgesagt haben zu müssen. Es sei ihr verziehen. Es hat wirklich gefetzt.