Das alles geht bei der diesjährigen Ausgabe des internationalen Puppenspieler-Festivals auf Mallorca

Visuell reizvoll, mit Liebe zum Detail und viel Fantasie: Vom 15. bis 21. Mai gibt es auf Mallorca wieder die Gelegenheit, sich beim Festival Internacional de Teatre de Teresetes von der facettenreichen Bühnenkunst des Puppentheaters begeistern zu lassen. Und das nicht nur auf einer konventionellen Bühne: „Dieses Jahr gibt es noch mehr Aktivitäten auf der Straße als zuvor“, sagt Festivalleiterin Aina Gimeno im Gespräch mit der MZ. So sind zwei große Straßenumzüge geplant, außerdem zieht der zentrale Treffpunkt „Punt Teresetes“ von La Misericòrdia um auf die Plaça Major im Herzen von Palma.

Insgesamt wird es 95 Aufführungen geben, davon allein 64 in Palma und der Rest in den Gemeinden der Insel – etwa erstmals seit seiner Wiedereröffnung im Teatre Principal d'Inca – sowie auf Menorca. Bei den acht internationalen Kompanien ist auch ein Ensemble aus Deutschland vertreten: Theatre Fragile haben das unterhaltsame Stück „Ahoi!“ im Gepäck, das ohne Text auskommt und laut Gimeno nur unter freiem Himmel funktioniert (Plaça Major, 20.5., 13.30 Uhr). „Sie arbeiten mit Masken und Objekten, treten mit dem Publikum in Kontakt, und alles basiert auf ihrem physischen Ausdruck.“

Gleich drei Gruppen dieses Jahr kommen aus Frankreich. Théâtre de la Toupine stecken hinter einem der Umzüge: In „Boule de neige“ kommt ein wandelndes Kuriositätenkabinett zum Einsatz, das typische Szenen aus den Alpen heraufbeschwört, von Heidi bis zum Fondue (19.5., 16.30 Uhr, 20.5., 18 Uhr). 9Thermidor haben ihre Version der Schatzinsel, „La isla del tesoro“, extra auf Spanisch übersetzt (Plaça Major, 19. Mai, 17 Uhr). „Die Geschichte erzählt ein Schauspieler allein, die ‚Puppen‘ sind seine Schuhe. Dazu wird er von Livemusik auf dem Violoncello begleitet, ein spannender Kontrast“, sagt die Festivalleiterin. Die dritte französische Kompanie, Les Ateliers Denino, bringt ein beeindruckendes Miniaturtheater mit („El Gran Teatro Mecánico“, Can Balaguer, 19.5., 17–20 Uhr, Plaça Major, 20.5., 11–14 und 17–20 Uhr).

Ein „großer Marionetten-Virtuose“ ist laut Gimeno der preisgekrönte Puppenspieler Bence Sarkadi aus Ungarn: „Er fügt dauernd neue Fäden hinzu, um es sich selbst noch schwerer zu machen“, sagt sie. „Les Marionetes de Budapest“ erzählen kurze Geschichten mit verschiedenen Figuren (Plaça Major, 20.5., 12.30 Uhr). Das multidisziplinäre Spektakel „Out“ ohne Text (Teatre Xesc Forteza, 20.5., 17 Uhr) kommt von einer italienischen Kompanie mit deutschem Namen: UnterWasser. „Das Stück ist magisch und erinnert an einen Animationsfilm“, so Gimeno. „Es geht um die Entwicklung eines Kindes, das sich der Welt öffnet.“

Tschechisches Märchen auf Spanisch

Die junge Kompanie Vi.tvor hat in Prag ihr Handwerk gelernt und führt auf Spanisch ein tschechisches Märchen auf („Largo, ancho y perspicaz“, Can Balaguer, 20.5., 11 Uhr). „Aber sie haben eine sehr spezielle Herangehensweise und verwenden Totem-Holzfiguren, mit denen sie ziemlich grob umgehen. Musik brauchen sie nicht, sie erzeugen alle Geräusche selbst“, erklärt die Festivalleiterin und imitiert zur Anschauung das Knarzen einer Tür.

Eines der Highlights

Ein Highlight dieses Jahr ist das Stück „Kar“, ein anarchisch-groteskes Musikkabarett von Fekete Seretlek & Studio Damúza aus Tschechien und der Slowakei, das sich um Tolstois Roman „Anna Karenina“ dreht: „Diese Kompanie ist jung und sehr energetisch, sie erzählt den Stoff als Objekttheater mit Livemusik“, erklärt Gimeno (Teatre Principal, 18.5., 20 Uhr, 19.5., 18 und 20 Uhr). Die Band wird dabei noch genug Energie aufsparen, um auch ein fetziges Konzert im Hof des Casal Solleric zu geben (20.5., 22 Uhr). „Ihr Akkordeonspieler ist großartig!“, schwärmt Gimeno.

Die spanischen und balearischen Gruppen

Bei den spanischen Gruppen gibt es zwei, die jeweils zwei Stücke aufführen: Bambalina Teatro zeigt das Stück „Quijote“ für Erwachsene (Teatre Principal, 20. und 21.5., 20 Uhr) und „Cu-Cu“ für Kinder (Teatre Sans, 19.5., 18.30 Uhr). La Chana Teatro will kleinere Zuschauer mit „Blancanieves“ begeistern (Teatre Principal, 20. und 21.5., 12 Uhr), größere mit „Del Lazarillo de Tormes“ (Teatre Mar i Terra, 19.5., 20 Uhr).

Darüber hinaus gibt es viele sehenswerte Stücke von balearischen Gruppen – darunter zwei ibizenkische Kompanien. Hinter Des Tro steckt der mallorquinische Kreiselkünstler Guillem Vizcaíno, der eigentlich vom Zirkus kommt. Inzwischen kann er mit seinen baldufes schon ein 50-minütiges Programm vorweisen („Poi“, Plaça Major, 20.5., 18.15 Uhr) und wird sein Wissen am „Punt Teresetes“ in einem Workshop weitergeben.