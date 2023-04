Die katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus ist weltweit bekannt für ihre spektakulären Shows und aufwendigen Bühnenbilder. Auch Zuschauer, die nicht besonders theateraffin sind, kommen hier ins Staunen. Jetzt kehrt die Truppe mit einer ihrer bekanntesten, schon 2019 in Palma gezeigten Inszenierung auf die Insel zurück: „Carmina Burana“ nach der Musik von Carl Orff.

Für den Tenor Lorenzo Moncloa, einen von drei Solisten, ist das Schwerstarbeit. „Ich werde in dem Stück springen, rennen und mich in einen Wassertank begeben müssen. Das ist für Sänger eine ziemliche Herausforderung“, sagte er dem „Diario de Mallorca“. Zumal er teils in einer Höhe von bis zu sechs Metern singen muss und die Plattform auf der Bühne sich dreht. Vom 28. bis 30. April im Auditorium Palma. Karten ab 45 Euro unter auditoriumpalma.com