Mallorca bekommt im Sommer eine neue Eventreihe: Unter dem Namen "Palma Concert Series" finden im Sommer auf dem Gelände Son Fusteret vier Konzerte statt. Die ersten beiden Künstler, die auf einer Pressekonferenz am Freitag (2.2.) vorgestellt wurden, sind Popsänger und Twitter-Ikone James Blunt (23. Juli) sowie der "Tiger Of Wales", Tom Jones (30. Juli).

Die neue Konzertreihe wird vom größten Veranstalter der Insel, Trui, sowie dem Inselradio organisiert. In den kommenden Wochen werde man die weiteren Künstler vorstellen, erklärte Trui-Chef Miki Jaume bei der Pressekonferenz. "Bei den anderen Künstlern wird es sich ebenfalls um legendäre, internationale Künstler handeln."

Versprechen auf ein "VIP"-Erlebnis

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, den Besuchern ein "VIP"-Erlebnis zu bieten. Die Zuschauerzahl ist auf 4.000 begrenzt. Neben einer Tanzfläche gibt es eine VIP-Terrasse mit Blick auf die Bühne, sowie nummerierte Sitzplätze auf der Tribüne.

Die Veranstalter listen auf, welches Publikum sie sich bei dem Event vorstellen:

Über 40 Jahre alt

Ausländische Residenten und Urlauber

Liebhaber des Kulturtourismus

Menschen mit Faible für VIP-Angebote

Kunden von hochrangigen Marken

Kunden, die auf Einzigartigkeit und Emotionen aus sind

Vize-Bürgermeister und Kulturstadtrat Javier Bonet erklärte bei der Pressekonferenz, dass es der Stadtverwaltung in Sachen Kultur vor allem darum gehe, "hochklassige Angebote" zu fördern. Die "Palma Concert Series" sei ein solches Angebot.

Hier gibt es Karten

Die Karten für das Event kosten ab 65 Euro und sind ab 7. Februar erhältlich (hier). Ein Tisch auf der VIP-Terrasse für sechs Personen wird mit 1.500 Euro pro Show berechnet.

Beide Künstler haben eine langjährige Verbindung mit Mallorca. Blunt, der ein Haus auf Ibiza hat, heiratete im Jahr 2014 auf einer Finca in der Gemeinde Campanet. Tom Jones spielte bereits zu Beginn seiner Karriere in den 60er-Jahren in der legendären Diskothek Tito's.