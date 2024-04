Pop-Sängerin Anastacia: Erst Deutschland-Tour mit Peter Maffay, dann Konzert auf Mallorca

Die kürzlich ins Leben gerufene Konzertreihe Palma Concert Series, die sich explizit an Urlauber und ausländische Residenten richtet, hat die letzte Künstlerin für die diesjährige Ausgabe vorgestellt: Am 6. August spielt US-Sängerin Anastacia ein Konzert auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret. Die Show auf der Insel folgt auf eine Tournee durch zwölf deutsche Städte, bei der die Sängerin Mallorca-Freund Peter Maffay bei seiner Abschiedstournee begleitet.

Peter Maffay, Sänger, stellt im Music Store seine letzte große Tour mit dem Namen „Farewell Tour 2024“ (Abschiedstour) zusammen mit Anastacia, US-amerikanische Sängerin, vor. / Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Songs von den Toten Hosen und Tokio Hotel

Die US-Sängerin, die in Europa immer weitaus erfolgreicher war als in ihrer Heimat, und der Altrocker hatten im vergangenen Jahr eine gemeinsame Single unter dem Titel "Just You" veröffentlicht, eine englischsprachige Version von Maffays Song "So bist du". Sie war Teil von Anastacias aktuellem Album "Our Songs", bei der sie Hits deutscher Künstler covert. Auch bei der Show in Palma wird man sicherlich Gelegenheit bekommen, Anastacias Interpretationen von Songs der Toten Hosen, von Tokio Hotel oder Reamonn zu hören. Ob sie Maffay mit auf die Insel bringt, ist derzeit nicht bekannt.

Anastacia war um die Jahrtausendwende mit Songs wie "I'm Outta Love", "Paid My Dues" sowie "Sick And Tired" bekannt geworden.

Das sind die anderen Künstler

Neben Anastacia treten die schottischen 80er-Jahre-Helden Simple Minds (17. Juli), Popsänger und Twitter-Ikone James Blunt (23. Juli) sowie der "Tiger Of Wales", Tom Jones (30. Juli), bei der ersten Ausgabe der Palma Concert Series auf. Veranstalter und Trui-Chef Miki Jaume erklärte kürzlich im MZ-Interview das Konzept der Reihe: "Wir wollten vor allem eine Konzertreihe veranstalten, bei der trotz der großen Zuschauerzahl ein Gefühl von Intimität herrscht. Wenn ein legendärer, reifer Künstler kommt, mit dessen Songs das Publikum vertraut ist, sind die Tourneen etwas ganz anderes. Es geht nicht mehr darum, ein neues Publikum zu gewinnen, sondern die Gefühle stehen im Vordergrund. Es gibt eine engere Verbindung zwischen Publikum und Künstler."