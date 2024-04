TV-Komiker Wigald Boning und Bernhard Hoëcker treten an der Playa de Palma auf – was sie erzählen werden, wissen sie noch nicht

Die deutschlandweit bekannten Komiker Wigald Boning und Bernhard Hoëcker machen mit ihrem Programm "Gute Frage" am Freitag, den 19. April, neben zahlreichen Terminen in Deutschland, auch Halt auf Mallorca. Im Theater La Porciúncula, das zur deutschen Schule Eurocampus an der Playa de Palma gehört, gehen die beiden Fernsehveteranen laut Programmbeschreibung "ohne Text, ohne Rahmen und doppelten Boden, scheinbar ohne Konzept aber immer mit Sinn und Verstand" auf die Bühne.

Das Publikum gestaltet den Abend

Was genau die Zuschauer bei dem Auftritt erwarten wird, ist also noch unklar. Denn den Abend gestalten auch sie wesentlich mit: Boning und Hoëcker beantworten Fragen aus dem Publikum. Um welche es sich dabei handelt, ist völlig egal. "Ob es um ihre Fernseherfahrung geht, ihre Hobbys und Marotten oder einfach nur, ob sie zum Mars fliegen würden" — die beiden Komiker seien neugierig auf alles und versuchen, so authentisch wie möglich die "guten Fragen" aus dem Publikum zu beantworten.

Der Eurocampus in Arenal als Bühne

Die Initiative für die Veranstaltung kam vom Management der beiden Künstler. Dieses hatte die Schule vor längerer Zeit kontaktiert und gefragt, ob ein Auftritt dort möglich sei, erzählt die Schulleiterin des Eurocampus, Gabriele Fritsch. "Die Show war eigentlich als Schulaufführung geplant, aber wir dachten, dass es auch für andere Leute interessant sein könnte." Das Theater La Porciúncula, in dem sonst Schulaufführungen stattfinden, umfasst rund 300 Sitzplätze.

Tour-Premiere auf Mallorca

Wigald Boning und Bernhard Hoëcker sind aus zahlreichen deutschen Fernsehproduktionen bekannt. Boning ist neben Auftritten in "RTL Samstag Nacht" oder der Quizsendung "Genial daneben" auch als Musiker und Moderator tätig. Hoëcker kennt man unter anderem als Teamkapitän in der ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" oder aus der Comedy-Show "Switch". Seit 2018 gehen die beiden mit ihrem improvisierten Programm "Gute Frage" gemeinsam auf Tournee. In diesem Jahr treten sie auch auf Mallorca auf.

Die Tickets für die Show sind bis zum 12. April im Vorverkauf unter sekretariat@dsmallorca.de erhältlich (25 Euro für Erwachsene; 15 Euro für Kinder bis zwölf Jahre). An der Abendkasse kosten die Tickets 30 Euro.