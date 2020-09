Landesregierung greift wegen Corona-Fällen im Seniorenheim von Sóller ein

In dem Seniorenheim "Bell Entorn" in Sóller, in dem Anfang September ein Covid-19-Infektionsherd festgestellt worden war, ist am Samstag (19.9.) ein zweiter Bewohner an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Die Balearen-Regierung hat Gesundheitsspezialisten entsand, um die Situation in den Griff zu bekommen, und übernimmt vorübergehend die Leitung der Einrichtung.

83 von insgesamt 152 Bewohnern in "Bell Entorn" gehören derzeit zu den aktiven-Covid-19-Fällen, 50 von ihnen müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Krankenschwestern und Profis der Notrufzentrale 061 sollen jetzt dafür sorgen, dass nicht weitere Bewohner angesteckt werden und jene betreuen, die infiziert sind, sich aber noch in der Residenz aufhalten, wie es in einer Pressemitteilung der Balearen-Regierung von Sonntag (20.9.) heißt. Die Maßnahmen, die das Personal der privaten Einrichtung bisher ergriffen hätten, seien "nicht ausreichend". Die Regierung wolle nun für die kommenden 20 Tage die Kontrolle, Koordination und Leitung des Seniorenheims übernehmen. Wie in der Pressemitteilung weiter betont wird, hätten die Bewohner von Altenheimen für die Balearen-Regierung Priorität.

Derweil wird in den spanischen Inselmedien Kritik an der Politik laut. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" beispielsweise verweist auf besorgniserregende Zahlen: Von den 55 Todesfällen, die in der zweiten Corona-Welle bisher auf den Inseln zu verzeichnen sind, handelt es sich bei 35 um Altenheimbewohner. Das entspricht knapp 64 Prozent der Todesfälle - deutlich mehr als im globalen Durchschnitt. Balearenweit sind derzeit 255 von insgesamt 4.344 Seniorenheimbewohnern nachweislich mit Covid-19 infiziert. 121 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt. Hinzu kommen 92 infizierte Mitarbeiter. /somo

