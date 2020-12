Was bedeutet der Lockdown in Deutschland für Mallorca-Rückkehrer?

Deutschland geht in den harten Lockdown: Das öffentliche Leben soll von Mittwoch (16.12.) an heruntergefahren werden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag (13.12.) beschlossen. Geschlossene Geschäfte, Schulbesuche nur in Ausnahmefällen, keine Silvesterknallerei - aber was bedeutet der Shutdown für Flugreisen von und nach Mallorca?

Bund und Länder appellieren eindringlich an alle Bürger, von nicht zwingend notwendigen Reisen abzusehen, verboten werden sie aber nicht. Außerdem wird die Quarantänepflicht bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten bekräftigt. Mit der Ausnahme von Nordrhein-Westfalen können Reiserückkehrer in den meisten Bundesländern die zehntägige Quarantäne erst nach dem fünften Tag der Einreise mit einem negativen Corona-Test aussetzen (Regelungen im Detail). Im Saarland wurde die Quarantäne-Regelung Ende vergangener Woche nach einem Eilantrag gerichtlich bestätigt.

Was erwartet Mallorca-Residenten, die über Weihnachten nach Deutschland fliegen? Über die Weihnachtstage sollen Familientreffen im kleinen Rahmen möglich sein. Dann sollen Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Menschen zuzüglich Kinder im Alter bis 14 Jahre möglich sein. Allerdings soll dies auf den engsten Familienkreis beschränkt sein. An Silvester und Neujahr soll bundesweit ein Versammlungsverbot umgesetzt werden.

Die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in ein anderes Bundesland bleibt weiterhin möglich. Allerdings bestehen an einigen Corona-Hotspots teilweise Ausgangsbeschränkungen und andere härtere Regeln. Die Deutsche Bahn fährt trotz Corona und baut ihr Angebot für die Feiertage teilweise sogar aus. Durch ein neues Reservierungssystem sollen Plätze freigehalten werden. /ff

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).