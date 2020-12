Mallorcas Corona-Sprecher prognostiziert steigende Zahlen bis Januar

Die Corona-Kurve auf Mallorca wird bis Mitte Januar weiter ansteigen. So lautet die Prognose vom Corona-Sprecher Javier Arranz am Freitag (18.12.) gegenüber dem "Diario de Mallorca".

Ausschlaggebend war der Black Friday. Seit der Rabattaktion, die zahlreiche Menschen auf die Straßen und die Geschäfte getrieben hat, steigen die Zahlen an. "Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg in der kommenden Woche. Wenn alles gut läuft, können wir nach Weihnachten sehen, dass der Anstieg weniger wird. Doch es wird dauern, ehe die Kurve abflacht", so Arranz.

Die Behörden hoffen, dass die Corona-Maßnahmen greifen und nach Weihnachten erste Ergebnisse zeigen. "Das ist aber ein langsamer Prozess, den wir schon bei der ersten Welle gesehen haben. Die Zahlen steigen sehr schnell an, aber es dauert wesentlich mehr Zeit bis sie sinken. Zumal wir die Feiertage noch vor uns haben."

Der Sprecher geht auch davon aus, dass die Anzahl an stationär behandelten Corona-Patienten steigen wird. "Wir sind seit Beginn der Pandemie von 20 Prozent an Corona-Fällen ausgegangen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Fünf Prozent der Fälle müssen auf die Intensivstationen. Letzter sind derzeit noch nicht so stark ausgelastet, aber die normalen Stationen werden sich weiter füllen."

Arranz sieht die Schuld für die steigenden Zahlen nicht darin, dass die Bevölkerung zu lasch mit den Maßnahmen umgegangen ist. "Die Leute sind müde und tun alles, was sie können." Viel mehr seien die niedrigeren Temperaturen verantwortlich, die dafür gesorgt haben, dass Restaurant- und Barbesucher lieber drinnen saßen. Der Black Friday und die Brücke mit den Feiertagen Anfang Dezember waren auch nicht hilfreich.

Ab Montag (21.12.) können die Behörden auf den Balearen auf 30 neue Mitglieder vom Militär setzten, die den Infektionsketten nachgehen sollen. Insgesamt setzt das Militär dann 130 Personen im Kampf gegen das Virus ein. /rp

