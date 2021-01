Polizei verhängt weitere Bußgelder gegen Demonstranten auf Mallorca

Nach den Anti-Corona-Protesten am Freitag (22.1.) auf Mallorca hat die spanische Nationalpolizei Bußgelder gegen 16 Demonstranten in einer Gesamthöhe von 57.000 Euro verhängt. Der genehmigten Auto-Demo hatten sich verbotenerweise auch etwa 1.000 Fußgänger angeschlossen. Die Bußgelder in verschiedener Höhe wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen Verstößen gegen die Corona-Restriktionen verhängt, wie die Vertretung der spanischen Regierung auf den Balearen am Mittwoch (27.1.) bekanntgab.

Mehrfach musste die Polizei einschreiten, weil sich Demonstranten nicht an die vorgegebene Route hielten, den Straßenverkehr blockierten, Beamte beleidigten oder weil es zu Gewalttätigkeiten unter den Teilnehmern kam. In einem Fall wurde auch ein Bußgeld wegen Nichteinhaltung der Maskenpflicht verhängt.

Auch bei der vorangegangenen Massendemo am Dienstag (12.1.) hatte die Polizei Strafen verhängt. Die Gesamthöhe der Bußgelder nach der ersten Demo betrug 124.000 Euro. /tg

