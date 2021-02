Bestes Wetter für Ausflüge und Spaziergänge auf Mallorca

So klingt der Mittwoch (17.2.) in Santa Maria aus.

Nach dem frühlingshaften, vorwiegend sonnigen Mittwoch (17.2.), an dem einige Orte auf Mallorca die 20-Grad-Marke erreicht haben, steigen die Temperaturen am Donnerstag (18.2.) noch einmal minimal an. In Sa Pobla etwa sind 21 Grad gemeldet. Der Tag beginnt nur leicht bewölkt und örtlich mit Morgennebel. Aus Süden weht ein leichter Wind. Es bleibt trocken und größtenteils sonnig, nur vereinzelt ziehen Wolken auf. Nachts wird es verhältnismäßig frisch. Für Palma de Mallorca etwa sind nur 6 Grad gemeldet, auch in Santanyí wird es mit 7 Grad recht frisch.

Auch für Freitag (19.2.) meldet der spanische Wetterdienst Aemet einen Sonne-Wolken-Mix. Der Tag startet leicht bewölkt, örtlich kann es in den frühen Morgenstunden zu Nebel kommen. Die Temperaturen schwanken im Tagesverlauf kaum. Für die Balearen-Hauptstadt etwa sind 19 Grad gemeldet, für Santanyí und Artà 18 Grad. Der Wind weht erneut aus Süden und Südwesten. Nachts wird es ähnlich frisch wie am Vortag.

Zum Wochenende steigen die Temperaturen dann noch einmal leicht an. Am Samstag (20.2.) sind für Palma etwa 21 Grad gemeldet, für Sa Pobla sogar 22 Grad. Fast an allen Orten kann sich die Sonne den ganzen Tag über gegen die Wolken durchsetzen. Vor allem am Nachmittag herrscht dann Traumwetter, das zu einem Spaziergang oder Strandbesuch einlädt. Aus Südosten weht ein leichter Wind, der zum Nachmittag hin stärker wird.

Der Sonntag (21.2.) wird dann ähnlich schön. Laut der Vorhersage ziehen jedoch immer wieder einzelne Wolken am Himmel vorbei. Vor allem am Nachmittag versperren sie der Sonne dann häufig die Sicht. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 5 Prozent sollte es dennoch trocken bleiben. Der Wind weht aus Südosten. Nachts kühlt es in Palma de Mallorca von 21 Grad tagsüber auf 10 Grad ab. Sie sollten das Wochenende noch einmal ausnutzen, für Montag (22.2.) kündigt der spanische Wetterdienst derzeit vereinzelt Schauer an. /sw