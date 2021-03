Yachtbrand im Hafen von Can Picafort

Bei einem Brand im Sporthafen von Can Picafort auf Mallorca sind ersten Informationen zufolge am Mittwochmorgen (10.3.) mindestens drei Boote in Brand geraten. Eine Person wurde bewusstlos aus dem Wasser gerettet und wurde von einem Krankenwagen vor Ort behandelt. Polizei und Einsatzkräfte sind vor Ort.



Informationen der Feuerwehr zufolge wurde der Brand gegen 10.15 Uhr gemeldet. Das Feuer war anscheinenend nach auf einem etwa sechs Meter langen Boot ausgebrochen. Es kam zu einer Explosion, die Flammen breiteten sich aus und schlugen auf die Nachbarboote über.





Incendi al port de Can Picafort.

Com fa estona que els veïns denunciem, l'empresa concessionària ha demostrat ser inepte en la gestió del port i no ens han volgut defraudar en quant a l'incendi. Manca de protocol d'actuació, material, etc. Han fet que la situació es descontroles pic.twitter.com/XuWwNQV3LX — Joan Sebastià Pujol (@pujolweb) March 10, 2021

(wird erweitert)