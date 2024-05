Tui plant schon jetzt für den Rekordsommer 2025 auf Mallorca

Der Sommer 2024 hat noch gar nicht angefangen, da geht Tui schon mit den Planungen für 2025 in die Vollen. In einer Pressemitteilung hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass das Pauschalreiseangebot für kommendes Jahr schon jetzt buchbar ist. Den Urlaubern stünden damit so früh wie nie "550 Flugverbindungen zu 26 Sonnenzielen in Europa, Nordafrika und in die Türkei" zur Verfügung.

Mallorca steht dabei weiter im Mittelpunkt. "Die Insel ist und bleibt die Nummer Eins bei unseren Gästen. Die Nachfrage ist ungebrochen. Wir erweitern unser Angebot im Sommer 2025 und bieten über 40 wöchentliche Flüge nach Mallorca. Ab Hannover und Düsseldorf fliegen wir die Baleareninsel zweimal am Tag an, um TUI-Gäste in ihren Urlaub zu bringen“, lässt sich Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung, in der Pressemitteilung zitieren.

Besucherrekord für 2024 geplant

Bereits für 2024 visiert der niedersächsische Reiseunternehmer einen Besucherrekord an. Man strebe an, erstmals mehr als zwei Millionen Urlauber nach Mallorca zu bringen, hieß es im Herbst 2023 vom Unternehmen. Auf das Problem der jetzt schon zeitweise überfüllten Insel angesprochen, erklärte Pressesprecher Aage Dünhaupt : "Dieses Wachstum entsteht ja nicht dadurch, dass wir neue Hotels bauen. Wir übernehmen andere Kapazitäten oder schließen neue Verträge mit bereits existierenden Hotels ab."

Um der Wohnungsnot auf Mallorca und in anderen Feriendestinationen entgegenzutreten, erklärte sich Tui kürzlich im MZ-Interview dazu bereit, in den Bau von Apartment-Anlagen vor Ort einzusteigen. "Wenn die öffentliche Hand mithilft, beispielsweise Grundstücke zur Verfügung stellt, können wir Apartment-Häuser bauen, die Mitarbeitern wie lokaler Bevölkerung gleichermaßen zur Verfügung stehen. Lehrer, Mitarbeiter in Krankenhäuser und Geschäften, sie alle brauchen bezahlbaren Wohnraum vor Ort", sagte Tui-CEO Sebastian Ebel im April.

Diese anderen Ziele sind 2025 beliebt

Auf die Plätze verweist Mallorca 2025 die griechischen Reiseziele Kreta, Rhodos und Kos. Rund 75 Maschinen fliegen die drei Inseln pro Woche an. Auf die Kanaren-Inseln Fuerteventura, Teneriffa und Gran Canaria entfielen von Deutschland aus wöchentlich 50 Flüge. Neue Verbindungen gebe es im kommenden Jahr zudem in die bulgarischen Städte Varna und Burgas.